Urban Residence – комфорт та приватність

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт продажу квартир в житловому комплексі преміумкласу Urban Residence. ЖК розташований в історичній частині Львова на вул. Героїв УПА, 11. Розповідаємо, чим унікальний ЖК Urban Residence, і для кого він.

Приватність всередині

ЖК Urban Residence – це малоквартирний проєкт від компанії «Інтергал-Буд» на вул. Героїв УПА, 11. Це клубний будинок для вибагливих покупців, які цінують історичну атмосферу довкола та приватність всередині свого помешкання.

Ексклюзивний ЖК складається з одного п’ятиповерхового будинку з двома секціями, об’єднаними між собою підземним паркінгом. У житловому комплексі Urban Residence буде всього 16 квартир – одно-, дво- і трикімнатних.

Кожна резиденція має свій балкон, а квартири на мансардному поверсі – просторі тераси для відпочинку з виглядом на Львів. Крім того, у квартирах заплановано по два санвузли, один з яких примикає до головної спальні.

Попри малу поверховість – лише чотири поверхи і мансарда, в будинку запланований ліфт, що веде у підземний паркінг. На першому поверсі комплексу будуть комерційні приміщення для зручності мешканців.

Як внутрішній двір, так і весь комплекс – закриті для доступу сторонніх і належать лише мешканцям.

Приватність, тиша, безпека, естетика, якість, статус – цінності, на яких ґрунтується концепція ЖК Urban Residence.​ Це – престижне житло з максимумом простору і мінімумом сусідів в престижному районі Львова.

Місто за вікном

Вул. Героїв УПА – це частина історичної дільниці «Новий світ», сформованої архітекторами Іваном Левинським, Юліаном Захаревичем та їхніми учнями і послідовниками.

Разом з можливістю мешкати у спокійній зеленій дільниці ЖК Urban Residence пропонує близькість до центру Львова, його головних транспортних артерій, вищих навчальних закладів, парків тощо. Поруч – вул. Степана Бандери, Городоцька, Антоновича, Коновальця.

На відстані пішої прогулянки історичним районом на мешканців комплексу чекають:

храм святих Ольги і Єлизавети;

університет «Львівська Політехніка»;

Архикатедральний Собор Святого Юра;

Парк імені Івана Франка;

бізнес-сіті «Технопарк»;

низка ресторанів і кав’ярень.

Від ЖК Urban Residence можна прогулятися до парку «Піскові озера» чи в ботанічний сад Лісотехнічного університету або ж помилуватися історичними віллами в стилі сецесії на вул. Коновальця, Чупринки, Котляревського з їхніми довершеними екстер’єрами та палісадниками.

Коли помешкання не кричить про статус, а спокійно його тримає

В будівництві ЖК Urban Residence використовуються високоякісні натуральні матеріали, що разом з продуманим плануванням допомагають втілити елегантний і сучасний дизайн. Витримана вхідна група, сучасні ліфти, оздоблення холів: тут стиль – в кожній деталі.

Ексклюзивний житловий комплекс Urban Residence – це вибір для тих, хто цінує якість, комфорт та статус. Це – не просто житло, а стиль життя.

Живіть не так, як усі, в ЖК Urban Residence.

Дізнатися більше про свою майбутню резиденцію на вул. Героїв УПА можна у відділі продажу компанії «Інтергал-Буд» у Львові (Старий ринок, 8).