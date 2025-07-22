ТОВ «Термінал Карпати» належав віцепрезиденту Асоціації російських експедиторів Андрію Кочеткову

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів провело конкурс з відбору управителів для арештованих активів ТОВ «Термінал Карпати». Переможцями торгів стали консорціуми «Пента-Логістик Інтернешнл» та «Укртранслогістика», зареєстровані відповідно 11 та 7 липня 2025 року.

Як повідомила 22 липня голова АРМА Олена Дума, лотами конкурсу стали адмінбудівля терміналу в Чопі, виробничий комплекс у селищі Батьово (Берегівський район) з ангаром, підведеними коліями двох стандартів, насосною станцією, трансформаторною та іншими спорудами, офісна будівля в селі Свобода, 7 автомобілів, а також корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Термінал Карпати».

Найбільш економічно вигідними визнали пропозиції консорціуму «Управляюча компанія “Пента-Логістик Інтернешнл”» та консорціуму «Укртранслогістика» В АРМА розповіли, що наразі перевіряють пропозиції учасників конкурсу.

«Рішення щодо обрання або відхилення пропозицій учасників торгів буде ухвалено після всебічного аналізу. Кожен з учасників проходить глибоку перевірку, щоб забезпечити законне, ефективне та доброчесне управління», — зазначили в АРМА.

За інформацією Youcontrol, УК «Пента-Логістик Інтернешнл» зареєстрована в Києві 7 липня 2025 року і належить Івану Ковалю. УК «Укртранслогістика» створена у Києві 11 липня 2025 року Вітою Мотузкою.

Нагадаємо, термінал «Карпати» – це критий перевантажувальний залізничний комплекс поблизу українсько-угорського кордону, площею 21,5 тис. м2. За інформацією Mind, він є головним логістичним терміналом Закарпатської митниці у Чопі та монополістом на ринку надання послуг із перевантаження вантажів з європейських вагонів, які їздять коліями 1435 мм, у вагони, які їздять коліями 1520 мм, і навпаки.

До квітня 2022 року ТОВ «Термінал Карпати», оцінений у понад 190 млн грн, належав віцепрезиденту Асоціації російських експедиторів Андрію Кочеткову.