У санаторіях «Поляна» та «Сонячне Закарпаття», майно яких арештоване Печерським районним судом Києва, зафіксовано виробництво та розлив мінеральної води. Про це повідомили в АРМА після візиту в санаторії 2 червня.

Незважаючи на судові рішення, санаторієм «Поляна» продовжують користуватися профспілкові організації, а ТОВ «Аква Поляна» (власники – Володимир та Віталій Суботовські, португальська компанія Swan Lake) за півтора роки не звільнило приміщення цеху розливу мінеральної води.

«Під час огляду встановлено факти організації незаконного виробництва мінеральної води на території арештованої будівлі, організованого службовими особами ТОВ “Аква Поляна” та ТОВ “Кришталеве джерело”. Останні мали договір про спільну господарську діяльність з власником цього арештованого активу», – розповіли в АРМА.

Зазначимо, що компанія «Кришталеве джерело», назва якого співзвучна з санаторієм у селі Солочин, поблизу Поляни, який теж належить родині депутата Закарпатської облради Володимира Суботовського, намагається отримати контроль над активом, вартістю 32,7 млн грн, беручи участь у конкурсі на управителя санаторію «Поляна». Попередні торги не відбулися через подання учасниками пропозицій із порушенням вимог законодавства.

У свою чергу, вартість активів арештованого санаторію «Сонячне Закарпаття» тільки оцінюють. Робить це київська компанія «ТР Інвест-компані», що належить Марині Коваленко. Після результатів оцінки АРМА оголосить конкурс на пошук управителя санаторію.

Під час перевірки санаторію «Сонячне Закарпаття» теж виявили порушення.

«Встановлено факти незаконного розливу мінеральної води на території санаторію, який здійснюють особи, пов’язані із ТОВ “Рекреаційні технології” (власники – Василь Марченко та Михайло Капустей – ред.). Також зафіксовано обмеження доступу представників АРМА до приміщень, що є порушенням рішення суду», – зазначили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

Нагадаємо, найбільших виробників мінеральних вод Закарпаття звинуватили у нелегальному видобутку води. У жовтні 2024 року суд арештував десять свердловин на території санаторіїв, воду з яких видобували з порушеннями. У лютому 2025 року директора санаторію «Сонячне Закарпаття» Василя Попелича та його заступника, депутата Полянської сільради Юрія Русина заарештували. Їх підозрюють у незаконному видобутку мінеральних вод зі збитками у понад 644 млн грн.

Натомість, співвласник ТОВ «Аква Поляна» Володимир Суботовський у квітні 2025 року заявив, що причиною арешту свердловин та судових справ є його відмова продати бізнес ексголові Львівської ОДА Миколі Кмітю. Останній слова депутата Закарпатської облради заперечив.