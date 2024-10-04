Кнедлі або кнедлики – це традиційна страва, яка готується на основі картопляного пюре. Вони робляться дуже швидко і тісто виходить м’яким та ніжним. А якщо приправити їх грибним сметанним соусом, то ви точно захочете приготувати їх не один раз.

Інгредієнти:

картопля – 400 г;

пшеничне борошно – 150 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

яйця – 1 шт;

печериці – 250 г;

білі гриби сушені – 1 ч. л.;

рослинна олія – 1 ст. л.;

вершкове масло – 40 г;

молоко – 100 мл;

сметана – 50 мл;

вершки – 50 мл.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо і відварюємо в мундирах до готовності. Даємо картоплі охолонути, після чого чистимо її і натираємо на тертці. До картопляного пюре додаємо одне яйце, сіль та мелений перець.

Тепер у миску з пюре додаємо борошно і вимішуємо тісто. Ви можете використовувати як звичайне пшеничне борошно, так і будь-яке інше на ваш розсуд.

Тісто збираємо в рулет, який нарізаємо на однакові заготовки. За бажанням можете надати заготовкам будь-яку форму на ваш розсуд.

Кнедлі варимо на пару. Ставимо на плиту каструлю з водою і як тільки-но вода закипить, ставимо на каструлю сито, в яке викладаємо кнедлі. Тісто в жодному разі не повинно торкатися води. У середньому на приготування кнедлі на парі піде близько 15 хвилин.

Печериці ріжемо та підсмажуємо на середньому вогні в невеликій кількості олії. Смажимо близько 8-10 хвилин.

Тепер топимо на сковороді вершкове масло. Додаємо до масла кілька столових ложок борошна. Ретельно перемішуємо масло з борошном.

Відправляємо в сковороду гриби, молоко, сметану та вершки. Все перемішуємо. Додаємо сіль, перець і будь-які спеції на ваш розсуд. Доводимо соус до кипіння і варимо близько 5 хвилин після закипання.

Кнедлі подаємо до столу з грибним соусом та свіжою зеленню.

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