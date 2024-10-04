Кнедлі з грибним соусом. Рецепт дня0
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Кнедлі або кнедлики – це традиційна страва, яка готується на основі картопляного пюре. Вони робляться дуже швидко і тісто виходить м’яким та ніжним. А якщо приправити їх грибним сметанним соусом, то ви точно захочете приготувати їх не один раз.
Інгредієнти:
- картопля – 400 г;
- пшеничне борошно – 150 г;
- сіль за смаком;
- перець чорний мелений за смаком;
- яйця – 1 шт;
- печериці – 250 г;
- білі гриби сушені – 1 ч. л.;
- рослинна олія – 1 ст. л.;
- вершкове масло – 40 г;
- молоко – 100 мл;
- сметана – 50 мл;
- вершки – 50 мл.
Спосіб приготування:
Картоплю миємо і відварюємо в мундирах до готовності. Даємо картоплі охолонути, після чого чистимо її і натираємо на тертці. До картопляного пюре додаємо одне яйце, сіль та мелений перець.
Тепер у миску з пюре додаємо борошно і вимішуємо тісто. Ви можете використовувати як звичайне пшеничне борошно, так і будь-яке інше на ваш розсуд.
Тісто збираємо в рулет, який нарізаємо на однакові заготовки. За бажанням можете надати заготовкам будь-яку форму на ваш розсуд.
Кнедлі варимо на пару. Ставимо на плиту каструлю з водою і як тільки-но вода закипить, ставимо на каструлю сито, в яке викладаємо кнедлі. Тісто в жодному разі не повинно торкатися води. У середньому на приготування кнедлі на парі піде близько 15 хвилин.
Печериці ріжемо та підсмажуємо на середньому вогні в невеликій кількості олії. Смажимо близько 8-10 хвилин.
Тепер топимо на сковороді вершкове масло. Додаємо до масла кілька столових ложок борошна. Ретельно перемішуємо масло з борошном.
Відправляємо в сковороду гриби, молоко, сметану та вершки. Все перемішуємо. Додаємо сіль, перець і будь-які спеції на ваш розсуд. Доводимо соус до кипіння і варимо близько 5 хвилин після закипання.
Кнедлі подаємо до столу з грибним соусом та свіжою зеленню.
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