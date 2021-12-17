У категорії «Книга року BBC 2021» переміг Артем Чех із романом «Хто ти такий?»

У п’ятницю, 17 грудня, редакція BBC News Ukraine назвала переможців щорічної літературної премії Книга року BBC 2021.

У категорії «Книга року BBC 2021» переміг Артем Чех із романом «Хто ти такий?» (Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021). Книга розповідає про дорослішання хлопчика Тимофія у 90-х, про його сім’ю, друзів, перше кохання і стосунки з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його сім’ї. Історія розповідає про складні 90-ті через призму дитячого сприйняття. Зараз триває робота над екранізацією роману.

У номінації «Есеїстика 2021» премію отримав Андрій Содомора за книгу «Про що писати…» (Львів: Апріорі, 2021). «Книжка – це своєрідна «екранізація» живої, в стані її народження, образної думки про найрізноманітніше, навіяне моментом: від невловних порухів у світі людської душі, мікросвіту, – й до пейзажів макросвіту», – йдеться у анотації до неї. Ілюструвала книгу відома львівська художниця Леся Квик.

У категорії «Дитяча Книга року BBC 2021» переміг Петро Яценко із «Союзом Радянських Речей» (Київ: Портал, 2020). «Що сучасні підлітки знають про пізньорадянське дитинство своїх батьків? Переважно нічого. Тоді все було таким інакшим і навіть моторошним: очікування на ядерну війну, пропаганда, дефіцит, дивні побутові предмети. Однак по бабусиних антресолях досі зберігаються купи радянських речей, а речі чудово оповідають історії», – так розповіли про книгу видавці.

Кожен переможець отримав 1 тис. фунтів у гривневому еквіваленті.

До журі конкурсу 2021 року увійшли: професорка Національного університету Києво-Могилянська академія Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп’як, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.