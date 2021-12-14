На премію претендувало 12 номінантів

У вісторок, 14 грудня, відбулась урочиста церемонія вручення Премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО. Це найбільша літературна премія, яка присуджується міською владою в Україні, адже розмір основної грошової нагороди становить 150 тисяч гривень.

До заходу долучився мер Львова Андрій Садовий. «Ми у Львові вирішили в наступному році відкрити не просто кілька книгарень чи медіатек. Ми хочемо зробити простори, в які люди хочуть прийти і з яких не хочуть виходити. Ми оголосили інвестиційний конкурс на приміщення на вул. Гнатюка. Там повинен бути сучасний простір для читання. Можливо наступного року ми вже цю нагороду будемо присуджувати там», – розповів він.

Андрій Садовий премію переможцю. Цьогоріч головну нагороду отримав Сергій Осока за збірку «Три лини для Марії» (Видавництво Старого Лева).

Спецвідзнаку в розмірі 50 тисяч гривеньприсудили Ірині Шуваловій за збірку «Каміньсадліс» (Видавництво Старого Лева).

Нагадаємо, цього року до участі у конкурсі було зголошено 104 видання. Журі у складі Ірини Старовойт, Олександра Бороня, Софії Філоненко, Данила Ільницького та Остапа Сливинського з 30 претендентів довгого списку, обрало 12 номінантів.