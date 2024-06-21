Книга вийшлла друком у 2023 році

Британсько-українська компанія United Heroes планує екранізувати книгу Шона Піннера «Живи. Борися. Виживи» про російський полон. Над сценарієм працюватимуть Едвард Гарді та Стівен Найт, розповідає «Суспільне. Культура».

«Живи. Борися. Виживи» є автобіографічною книгою Піннера, британського солдата, який воював в складі 36-ї бригади морської піхоти з 2018 року та опинився в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Там він потрапив у полон, де його утримували кілька місяців як військовополоненого.

Англійською її видало видавництво Penguin у 2023 році. В Україні її надрукувало КМ-БУКС. Робоча назва кіноверсії – «Англійський Воїн» (The English Warrior). Дата виходу фільму поки невідома.

Сценарист Едвард Гарді (батько актора Тома Гарді) та творець «Гострих картузів» Стівен Найт долучилися до адаптації книги Піннера для екранізації.

«Це надзвичайна історія про людську стійкість під час війни, яка стоїть прямо перед нами», – сказав Гарді.

Продюсер фільму – співзасновник United Heroes Єгор Олесов («Захар Беркут», «Мавка. Лісова пісня»). Над стрічкою він працюватиме з продюсерами Йоханесом Боєсігером («Політ пташки») та Алексою Во («Триденний мільйонер»).

Сам Піннер радий, що історія зʼявиться на великому екрані. «Геноцид, який чинить Росія в таких місцях, як Буча, Ірпінь та мій рідний Маріуполь, ніколи не повинен бути забутим, і я сподіваюся, що моя розповідь додасть розуміння того, що насправді відбувається в Україні, з погляду безпосереднього досвіду та з перших вуст», – вважає він.