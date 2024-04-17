Книга отримала декілька престижних нагород

SCELF (Société Civile des Editeurs de Langue Française), яке об’єднує франкомовних видавців, та Marché du Film (Каннський кіноринок) проведуть пітчинг Shoot the Book під час 77-го Каннського кінофестивалю. Офіційний відбір організатори оголосили на Паризькому книжковому фестивалі. Серед претендентів – книга львів’янки Гаськи Шиян «За спиною», яка вийшла друком у видавництві «Фабула», повідомила прес-служба SCELF.

Загалом для пітчингу відібрано 18 книг, які, на думку організаторів, мають потужний потенціал для екранізації. 10 з них є новими літературними творами з Франції та Європи, відібраними міжнародним журі, сформованим у партнерстві з Le Film Français. Ще 8 книг було додано до цьогорічного видання, щоб привернути увагу інших країн, у тому числі 4 з Тайваню та 4 зі Швейцарії.

Пітчинг відбудеться 16 травня, де книги будуть представлені на розгляд кіно- та телевізійних продюсерів, які шукають майбутні проекти. Крім того, видавці та продюсери зустрінуться, щоб обговорити адаптацію цих літературних творів для кіно, телебачення та інших цифрових форматів.

Роман «За спиною» Гаськи Шиян отримав літературну премію Європейського союзу та премію «ЛітАкцент Року». Вперше книга була видана у 2019 році. У 2020 році з’явилось нове, доповнене авторкою видання. 27-річна Марта із покоління солом’яних сиріт — понуре дитинство у маленькому містечку, мама, яка покинула сім’ю заради заробітків в Італії. Але це лише стало поштовхом до того, щоб зробити успішну кар’єру ейчара в айті-галузі. Марта щиро насолоджується комфортом та добробутом, який створює для себе і для свого бойфренда Макса, і намагається триматися осторонь політичних новин. Аж ось в один момент її затишний світ перевертається догори ногами. Макс бере повістку в армію. Марта намагається відповідати суспільним очікуванням і прийняти такий крок, але внутрішній конфлікт і образа за те, що він не залишився з нею, не дають їй спокою.

Повний список книжок, які будуть представлені на пітчинг можна побачити тут.