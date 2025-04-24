Щоб перець добре ріс і не хворів, йому потрібно достатньо простору

Серед улюблених культур українських городників перець стабільно тримає лідерські позиції. Його висаджують у відкритий ґрунт по всій країні, проте для успіху важливо дотримуватися основних правил: вчасно посадити, правильно вибрати місце та забезпечити належний догляд. Детальніше про це пише NV.

Найкращий час для висадки перцю в ґрунт

Перець – це теплолюбна рослина, тому поспішати з висадкою не варто. Молоді саджанці потребують стабільного тепла і добре прогрітої землі. Ідеальна температура ґрунту для посадки не менше 15-18°C.

Загалом сприятливі дні для посадки перцю за місячним календарем – 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20. Несприятливі дні для посадки та пересадки будь-яких рослин – 13, 21, 22, 26-28 квітня.

Як підготувати ділянку

Перед посадкою важливо подбати про якість ґрунту. Землю слід очистити від бур’янів, перекопати та додати органічні добрива – перегній або компост. Якщо весна видалась прохолодною, грядки можна тимчасово вкрити чорною плівкою, яка допоможе швидше прогріти землю.

Відстань між саджанцями: скільки залишити

Щоб перець добре ріс і не хворів, йому потрібно достатньо простору. Тісно посаджені рослини зменшують доступ світла й повітря, що негативно впливає на врожай.

відстань у рядку : залишайте між кущами 30-40 см – залежно від сорту. Високорослі сорти потребують більше місця;

відстань між рядками: оптимально – 60-70 см, щоб можна було легко обробляти грядки і забезпечити хорошу вентиляцію.

Догляд за перцем: що варто знати