Щоб насіння кропу добре проросло, його потрібно попередньо замочити

Кріп – одна з найпоширеніших культур на українських городах. Його можна побачити майже на кожній грядці. Ця рослина невибаглива, рідко хворіє та не потребує особливого догляду, але правильний підхід до посіву може суттєво вплинути на врожайність і швидкість росту. Коли посадити кріп навесні, пише УНІАН.

Коли висівати кріп у відкритий ґрунт

Оптимальний період для висаджування кропу тоді, коли температура повітря стабільно тримається на рівні +5°C і вище. У більшості регіонів України такі умови зазвичай настають на початку квітня, хоча сіяти кріп можна аж до серпня. Досвідчені городники часто роблять це з інтервалом у два тижні, аби мати свіжу зелень до самих холодів.

Згідно з місячним календарем, найкращими днями для посіву кропу в квітні 2025 року є 1-3, 8-11 та 29 число. Уникати висіву слід з 14 по 26 квітня — це період спаду Місяця, коли рослини ростуть повільніше і слабше.

Підготовка насіння та ґрунту

Щоб насіння кропу добре проросло, його потрібно попередньо замочити. Справа в тому, що насінини містять ефірні масла, які уповільнюють проростання. Рекомендується залити посадковий матеріал гарячою водою (приблизно 50°C) і залишити на добу, після чого висушити.

Також важливо обрати правильне місце для посіву: кріп найкраще росте на добре освітленій ділянці. Тінь та надмірна волога йому не підходять. За 2–3 тижні до посіву потрібно підготувати землю: на кожен квадратний метр варто внести 3–4 кг компосту та 100–200 г деревної золи. Після внесення добрив ґрунт слід перекопати та розрівняти граблями, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.

Як сіяти кріп правильно

Коли ґрунт підготовлено, можна переходити до посіву. Насіння заглиблюють на 2-3 см, а міжряддя залишають близько 20 см. Через дрібний розмір насіння не обов’язково суворо дотримуватись дистанції, його можна розсипати тонким шаром уздовж борозни та засипати ґрунтом. Після посіву варто обережно полити грядки з лійки з насадкою, щоб не змити насіння потужним струменем води.