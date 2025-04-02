Перевірений метод для гарного врожаю: як правильно посіяти базилік
Багато хто скаржиться, що базилік важко пророщувати та з ним важко працювати. ProstoWay розповідає, як правильно проростити базилік, щоб він успішно зійшов.
Як посіяти базилік
Спочатку заповніть ґрунтом ящик або контейнер, де плануєте сіяти базилік. Ґрунт рекомендується утрамбувати, вирівнявши поверхню. Не потрібно робити борозни, а зверху на ґрунт акуратно розсипте насіння базиліку.
Поки ви висипаєте насіння, нагрійте воду в чайнику. А потім обережно пролийте зверху насіння та ґрунт, але щоб все не перетворилось на багнюку. Кожна насінина повинна бути змоченою. Гаряча вода допомагає послабити дію ефірних олій в насінні, і таким чином вони швидше проростають.
Після цього потрібно тонким шаром притрусити насіння ґрунтом. Краще це зробити через сито. Накрийте плівкою та поставте під лампу або у світле та тепле місце. Плівка повинна бути на насінні до моменту появи сходів.