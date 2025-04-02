Багато хто скаржиться, що базилік важко пророщувати та з ним важко працювати. ProstoWay розповідає, як правильно проростити базилік, щоб він успішно зійшов.

Спочатку заповніть ґрунтом ящик або контейнер, де плануєте сіяти базилік. Ґрунт рекомендується утрамбувати, вирівнявши поверхню. Не потрібно робити борозни, а зверху на ґрунт акуратно розсипте насіння базиліку.

Поки ви висипаєте насіння, нагрійте воду в чайнику. А потім обережно пролийте зверху насіння та ґрунт, але щоб все не перетворилось на багнюку. Кожна насінина повинна бути змоченою. Гаряча вода допомагає послабити дію ефірних олій в насінні, і таким чином вони швидше проростають.