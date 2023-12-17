Базилік можна збирати в міру необхідності, зрізуючи верхівки або окреме листя

Базилік – ароматна і корисна рослина, яку можна виростити вдома на підвіконні. Це нескладно зробити, якщо дотримуватися порад досвідчених городників, які зібрав Ukr.Media.

Базилік можна вирощувати з насіння або живців. Для цього потрібно визначитися з сортом зелені, який вам подобається за смаком і ароматом. Придбайте насіння або зріжте свіжі живці з дорослої рослини.

Також потрібно підібрати відповідне місце на підвіконні. Пам'ятайте, базилік любить тепло і світло. Бажано, щоб на підвіконні була температура не нижче +20°C і не вище +30°C, а сонце світило не менше 4 годин на день.

Підготовка ґрунту для базиліка

Далі підготуйте посадкові ємності та поживний субстрат. Культуру можна вирощувати в горщиках, контейнерах або піддонах. Головне, щоб вони мали дренажні отвори на дні.

Ємності мають бути досить місткими, щоб коріння базиліка не тіснилося. Субстрат має бути легким, повітряним. Можна використовувати готовий універсальний ґрунт для розсади або змішати перегній, торф, пісок і деревну золу в рівних пропорціях.

Підготовка посадкового матеріалу

Також проведіть передпосівну підготовку й обробку насіння. Його потрібно просіяти, відкинувши порожнє і пошкоджене, і замочити на 12 годин у теплій воді або в розчині ростового стимулятора. Потім потрібно просушити і знезаразити насіння в розчині марганцівки або фітоспорину.

Живці базиліка краще обрізати під кутом, видаливши нижнє листя, і замочити на кілька годин у воді або розчині ростового стимулятора.

Посадка базиліка

Для цього потрібно засипати субстрат у посадкові ємності, утрамбуйте його і зробіть невеликі заглиблення на відстані 10-15 см одне від одного. У кожне заглиблення покладіть по одній насінині базиліка і засипте її шаром субстрату товщиною 1-2 см. Зверху злегка зволожте ґрунт із пульверизатора і накрийте ємності харчовою плівкою або склом. Поставте ємності в тепле світле місце.

Якщо висаджуєте живці, їх потрібно поставити у воду або заглибити в субстрат на 2-3 см. Воду періодично міняйте, вона завжди має бути чистою і свіжою. Якщо живці посаджені в субстрат, то потрібно підтримувати його вологість і накривати ємності харчовою плівкою або склом.

Догляд базиліка на підвіконні

Вирощування базиліка на підвіконні вимагає регулярного догляду та уваги. Для цього важливо стежити за температурою, вологістю та освітленням. Базилік не любить сухості й тіні. Тому слід уникати протягів, обдування і прямих сонячних променів. Оптимальна температура – +20-25°C, вологість – 60-70%, освітлення – 12-14 годин на день.

Також пам'ятайте, що рослина потребує регулярного і помірного поливу в міру висихання верхнього шару субстрату. Поливати потрібно теплою і м'якою водою, уникаючи заливання і пересихання. Обприскувати слід теплою водою з пульверизатора, щоб підтримувати вологість повітря і освіжати листя.

Підгодовувати базилік слід раз на два тижні, чергуючи органічні та мінеральні добрива. Органічні добрива можна приготувати самостійно з рисової води, цибулевого лушпиння, кори банана або чаю. Мінеральні добрива можна купити в магазині, вибираючи ті, які містять азот, фосфор, калій і мікроелементи. Проривати потрібно, коли рослини досягнуть заввишки 10-15 см, видаляючи слабкі та хворі пагони і залишаючи сильні та здорові.

Базилік можна збирати в міру необхідності, зрізуючи верхівки або окреме листя. Зрізати потрібно акуратно, не пошкоджуючи стебло і залишаючи кілька листків.