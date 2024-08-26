Новий навчальний рік у школах Луцька розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року. Про це ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

За його словами, формат проведення святкової лінійки та першого уроку кожна школа буде затверджувати самостійно. Втім, у цілях безпеки участь учнів в урочистих заходах планують мінімізувати. Крім того, формат навчання безпосередньо залежатиме від наявності укриттів.



«Кожен заклад освіти у Луцьку ще станом на 1 вересня 2022 року мав чи то власне укриття, чи то орендоване. Проте не всі протирадіаційні споруди вміщають усіх учасників освітнього процесу, через що декілька шкіл у сільській місцевості та школи №7, №15 у Луцьку матимуть змішаний формат навчання, але решта шкіл працюватиме офлайн», – розповів Віталій Бондар.

Віталій Бондар також зазначив, що під час педагогічної ради кожна з шкіл окремо визначить дати канікул, залежно від ситуації у регіоні. Втім, попередньо осінні канікули триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року, зимові канікули – з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року, а весняні канікули – з 24 березня до 30 березня 2025 року.

Додамо, що цьогоріч Кабмін дозволив кожному закладу освіти самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Зокрема, з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо.