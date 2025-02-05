Планування посадки картоплі на весну 2025 року вимагає врахування багатьох факторів

Весна 2025 року обіцяє бути теплою, але з деякими особливостями, які варто врахувати при плануванні садіння картоплі. Прогнозується, що березень буде вологим через значний обсяг снігу взимку та часті опади. Це може створити певні труднощі для зберігання картоплі та вплинути на здоров’я рослин. Однак з правильним підходом і знанням специфіки погоди можна отримати гарний урожай. Як правильно спланувати посадку картоплі, пише ТСН.

Як весняна погода вплине на посадку картоплі

Занадто велика кількість вологи навесні може створити проблеми з зберіганням картоплі, адже бульби можуть намокнути, що може призвести до гниття або розвитку хвороб. Особливо це актуально для низьких ділянок, де стоїть вода. Агрономи рекомендують висаджувати картоплю на піднятих грядках або в теплицях, де можна контролювати рівень вологості ґрунту. Такі умови сприятимуть кращому росту і мінімізують ризик виникнення хвороб, таких як коренева гниль, яка може пошкодити рослини.

Що стосується температури, для нормального проростання картоплі важливо, щоб температура ґрунту на глибині 15-20 см була не менше 10-12°C. Це дозволить картоплі швидко прорости і розвиватися до приходу сильної спеки. Затримка зі збором врожаю в жарку погоду може призвести до перегріву бульб, що негативно позначиться на їхній якості.

Особливості посадки картоплі в теплицях

Для тих, хто вирощує картоплю в теплицях або в більш теплих регіонах, можна почати садити картоплю вже в січні або лютому. Це дозволить отримати ранній урожай, який можна реалізувати на початку сезону, коли ціни на картоплю ще досить високі. Висадка в теплицях дає можливість контролювати рівень вологості та температуру, що створює ідеальні умови для швидкого росту рослин.

Агрогороскоп для висаджування картоплі на 2025 рік

Астрологічний підхід до садівництва все більше набирає популярності серед городників. Ось найбільш сприятливі дні для висаджування картоплі в 2025 році:

Лютий:

15-17 лютого: Терези, Місяць спадає – час для висаджування сортів, які будуть добре зберігатися;

18-19 лютого: Скорпіон, Місяць спадає – підходить для висаджування ранніх сортів на продаж;

23-25 лютого: Козоріг, Місяць спадає – ідеальний період для сортів, призначених для тривалого зберігання.

Березень: