Герметик у ванній захищає поверхні від вологи та появи плісняви, але з часом він може почати тріскатися, темніти або відставати від поверхні, через що вода може проникати у щілини. Проте ви можете запобігти цьому, якщо будете знати, як часто слід повторно герметизувати ванну. Martha Stewart розповідає, коли слід оновлювати герметик у ванній.

Як часто потрібно міняти герметик?

Експерти зазначають, що немає універсального терміну придатності для герметика, але загалом можна очікувати, що він прослужить кілька років за належних умов.

«Виробники герметиків часто заявляють про термін служби від п’яти до десяти років, але це значною мірою залежить від того, якими мийними засобами ви користуєтеся. Багато засобів для чищення плитки та швів містять слабкі кислоти, і, стікаючи по стіні, вони можуть поступово руйнувати зчеплення між герметиком і поверхнею», – пояснює Джон Сальваторе Гельфуса, генеральний директор компанії HomeWorks.

Ент Лангстон, експерт з питань ванних кімнат на сайті HeatandPlumb, зазначає, що на термін служби герметика у ванній кімнаті також впливає вентиляція, а також те, чи залишаєте ви воду на поверхнях.

«Щоб продовжити термін служби герметика, вмикайте витяжний вентилятор і швидко витирайте краї ванни після душу, щоб запобігти застою води», – радить Лангстон.

Ознаки того, що ванна потребує повторного герметизування

Вік герметика у вашій ванній кімнаті допоможе визначити, коли настав час повторити процедуру, але це не все. Слідкуйте за станом самого герметика та звертайте увагу на основні ознаки того, що ванна потребує повторного герметизування.

«Найпершими ознаками є втрата еластичності, крем'янистість або мікроскопічні отвори. Це має значення, оскільки навіть крихітний отвір дозволяє волозі просочуватися за плитку, непомітно руйнуючи порожнину стіни задовго до того, як ви побачите пошкодження», – каже Лангстон.

Гельфуса додає, що ще однією ранньою ознакою того, що герметик втрачає свої властивості, є те, що тонкий край шва починає відходити від стіни.

Інші тривожні ознаки включають видимі щілини та ділянки, де герметик затвердів або став крихким.

Навіть якщо ці проблеми здаються незначними, їх не слід ігнорувати. Як тільки вода почне просочуватися за герметик, це може призвести до появи цвілі та руйнування стіни.

Лангстон також закликає власників будинків розрізняти косметичний знос і структурні пошкодження.

«Косметичний знос – це поверхневий наліт від мила, який легко видаляється. Структурна проблема – це коли цвіль застрягла під або всередині силікону», – зазначив він.

Він пропонує простий тест, щоб перевірити, чи проблема глибша, ніж на поверхні: злегка натисніть на герметик. Якщо він здається порожнистим, хитається або відходить, настав час його переробляти