Початок трансляції бою Ф'юрі - Усик заплановано на 20:00

У суботу, 18 травня, чемпіон світу за версіями WBA (Super), IBF, WBO та IBO в надважкій вазі Олександр Усик проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Великий бій пройде у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

Коли та де дивитись пряму трансляцію

Початок трансляції заплановано на 20:00 18 травня за київським часом, а сам бій відбудеться вже після півночі. Бою передуватиме поєдинок українського боксера Денис Берінчик, який у титульному бою за вакантний пояс WBO у легкій вазі зійдеться із Емануелем Наваррете. Одразу після цього бою почнеться підготовка до головної битви.

Трансляцію можна буде дивитись на медіасервісі MEGOGО. Для цього потрібно здійснити передплату на вибір: «Легка», «Оптимальна», «Максимальна» та «Спорт». Трансляція буде доступна в розділі «Спорт», на власному каналі «MEGOGO Гонг» та на окремому поп-ап-каналі у розділі «Телебачення», який з'явиться на сервісі у день події.

Кар’єра боксера

35-річний Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі.

Кар’єра Олександра розпочалась у 2008 році. На двох чемпіонатах світу боксер здобув перші великі перемоги: бронзу у 2009 та золото у 2011.

У 2012 на Олімпійських іграх в Лондоні став чемпіоном. З 2013 Усик Усик провів свій перший бій на професійному рингу в першій важкій вазі.

4 жовтня 2014 року боксер бився за вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO і здобув перемогу.

18 квітня 2015 року він захистив пояс WBO в поєдинку з росіянином Андрієм Князєвим, а 29 серпня – в бою з південноафриканцем Джонні Мюллером. У вересні 2015-го Усик зайняв перший рядок рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги.

У жовтні 2015 року на 28-му конгресі всесвітньої боксерської організації українцеві було присвоєно звання інтерконтинентального боксера року.

12 грудня 2015 року – Олександр Усик захистив титул інтерконтинентального чемпіона WBO у важкій вазі в бою з кубинським боксером Педро Родрігесом.

У 2018 році боксер вирішив перейти у вищу вагову категорію і відтоді провів лише чотири бої – проти американця Чазза Візерспуна, британця Дерека Чісори, а також два проти Ентоні Джошуа. Усі вони завершилися перемогою українця. Загалом у професійній кар’єрі Усик досі жодного бою не програв.

Цікаво, що у 2014 році Олександр Усик саме у Львові завоював перший в професійній кар'єрі титул, нокаутувавши Даніеля Брюэра. Після перемоги він приміряв пояс «тимчасового» інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Також боксер закінчив аспірантуру Львівського державного університету фізичної культури.

Скандали, повʼязані з Олександром Усиком

Олександр Усик неодноразово втрапляв у скандали, про які раніше розповідав ZAXID.NET.

Так, у 2016 Усик на одні з прес-конференцій перед поєдинком на запитання, чи Крим – це Україна, відповів: «Крим – це мій дім. Я дуже його люблю, там народився я та мої діти. Крим – це Крим». Пізніше у нього Крим став «божим».

Олександр запевняв, що українці і росіяни – один братський народ і він не ділить країни по кордонах.

Але уже у 2021 році у своїх інтерв’ю Усик почав виправдовуватись, мовби, якщо бабуся його в дитинстві відвела б у церкву Київського патріархату, а не московського, то його погляди сформувалися б інакше.

А з початку повномасштабного вторгнення патріотизм боксера відродився і «братья» стали «другімі людьмі». Згодом Усик похвалився в Instagram відновленням свого українізованого іміджу з 2013 року – оселедець та козацькі вуса, а соцмережі замайоріли синьо-жовтими кольорами.