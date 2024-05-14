Бій відбудеться у ніч з 18 на 19 травня

18 травня світ спостерігатиме за двобоєм між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі, які змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Де можна буде дивитись бій, розповідає ZAXID.NET.

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі

Ексклюзивним транслятором поєдинку між Усиком і Ф'юрі на території України став медіасервіс MEGOGO. Початок трансляції заплановано на 20:00 18 травня, а сам бій відбудеться вже після півночі. Подивитися бій можна буде за передплатами «Легка», «Оптимальна», «Максимальна» та «Спорт». Трансляція буде доступна в розділі «Спорт», на власному каналі «MEGOGO Гонг» та на окремому поп-ап-каналі у розділі «Телебачення», який з'явиться на сервісі у день події.

Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім «абсолютом» у надважкій вазі був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO визнали рівноцінним іншим трьом у 2007 році, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії «абсолютом» у надважкій вазі з чотирма головними титулами.