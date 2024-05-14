18 травня відбудеться поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі

18 травня відбудеться поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Що прогнозують букмекери і на кого ставлять виграшні ставки, читайте на ZAXID.NET.

29 вересня 2023 року стало відомо, що чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій за звання «абсолюта» в надважкій вазі. Поєдинок мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді, але через травму британця його перенсли на 18 травня.

Прогнози букмекерів

Як пише ТСН, букмекери вже не вважають фаворитом майбутнього поєдинку британця, а дають боксерам приблизно рівні шанси. На перемогу Ф'юрі можна поставити з коефіцієнтом 1,95. Виграш Усика – 1,90.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 15,00.

Після перенесення бою букмекери суттєво змінили свої котирування на користь українського боксера. Раніше на перемогу Ф'юрі приймалися ставки з коефіцієнтом 1,56, а тріумф Усика оцінювався коефіцієнтом 2,50.

На думку букмекерів, станом на зараз найбільш імовірним результатом бою є перемога Усика за очками – 3,00. Достроковий тріумф українського боксера – 6,00.

Перемога британця суддівським рішенням – 3,30. Успіх Ф'юрі нокаутом оцінюється коефіцієнтом 5,20.