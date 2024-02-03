Поєдинок мав відбутися 17 лютого

Бій українця Олександра Усика і британця Тайсона Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого, перенесли на 18 травня. Про це повідомило «Суспільне Спорт» із посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions.

17 лютого боксери мали битися за чотири чемпіонські пояси – три із них (WBA, WBO та IBF) належать Олександру Усику, а титул WBC – Тайсону Ф’юрі. Поєдинок планувався у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

У п’ятницю, 2 лютого, стало відомо, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі переноситься через травму британця. Ф'юрі наклали шви над оком, через які він не встигне підготуватися до поєдинку в лютому. Травму спортсмен отримав під час спарингу.

Як повідомляли ЗМІ, представники Олександра Усика шукали для нього нового суперника. Зокрема, боксувати із українцем погодився претендент за лінією IBF Філіп Хргович. Утім, організатори перенесли весь вечір боксу 17 лютого на 18 травня.

Зазначимо, поєдинок боксерів у надважкій вазі неодноразово переносився – спочатку бій між Ф’юрі та Усиком мав відбутися 23 грудня 2023 року, проте згодом відомий спортивний інсайдер Майк Коппінджер заявив, що боксери зійдуться на рингу вже в лютому 2024 року. 16 листопада 2023 року на прес-конференції з приводу організації чемпіонського поєдинку між українським та британським боксерами затвердили бій на 17 лютого 2024 року.