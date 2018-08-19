Колишній гравець «Бенфіки» та «Ювентуса» увійшов у тренерський штаб львівських «Карпат»

Дімаш Тейшейра

Першим помічником головного тренера ФК «Карпати» Жозе Мораіша став Дімаш Тейшейра – відомий у минулому португальський захисник «Бенфіки» та «Ювентуса», повідомили у клубі.

Також у штабі залишилися тренер із фізичної підготовки Павло Сіренко та тренер воротарів Богдан Стронціцький.

Дімаш Тейшейра (Dimas Teixeira) народився 16 лютого 1969 року в Йоганнесбурзі (ПАР). Громадянство – Португалія.

Амплуа – захисник. Розпочинав кар’єру футболіста в португальській «Академіці» (Коїмбра). Згодом виступав за «Ештрелу» (Амадора) та «Віторію» (Гімарайш). У 1994 році став гравцем лісабонської «Бенфіки», здобув з командою Кубок Португалії. Через два роки перебрався в туринський «Ювентус», з яким двічі ставав Чемпіоном Італії та вигравав Суперкубок Італії. У 1998 році пробився зі «Старою Синьйорою» до Фіналу Ліги чемпіонів, у якому тріумфував «Реал». Також виступав у турецькому «Фенербахче», а потім в бельгійському «Стандарді». Наприкінці кар’єри грав за лісабонський «Спортінг» (виграв чемпіонат і Кубок країни) та марсельський «Олімпік».

У складі збірної Португалії провів 44 матчі, виступав на двох Чемпіонатах Європи (1996 року в Англії та 2000 року в Бельгії та Нідерландах, де португальці здобули «бронзу»).

Допомагав Жозе Мораішу у тренерському штабі англійського «Барнслі».