Момент вандалізму щодо пам'ятника Степану Бандері зафіксували камери відеоспостереження

Галицький районний суд Львова виніс вирок молодому чоловікові, який два роки тому облив червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові. Суд визнав раніше судимого уродженця міста Кам’янець-Подільський винним у нарузі над пам’ятником та призначив йому умовне покарання.

Відповідний вирок суд ухвалив 26 січня, передає «Судовий репортер».

За матеріалами справи, у 2018 році молодий чоловік уклав контракт на військову службу, вступивши до військової академії на спеціальність «Військове управління (сухопутні війська)». Наприкінці січня 2021 року курсанту запропонували за 2000 грн облити червоною фарбою пам’ятник Бандері, залучивши співвиконавця. Юнак погодився, отримав гроші, половину з яких віддав товаришу, який купив фарбу та розлив її у пляшки.

5 лютого 2021 року близько опівночі хлопці підбігли до пам’ятника і кинули в нього пляшки з фарбою. У результаті пам’ятник залили червоною фарбою. Майнову шкоду Галицькій райадміністрації Львова було оцінено у 7100 грн.

У суді курсант свою вину у вчиненні злочину повністю визнав. У січні цього року він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Суд також врахував, що підсудний є членом добровольчого формування «35 окремий добровольчий загін самооборони Березняки» та учасником бойових дій, активно сприяв у розкритті злочину та відшкодував матеріальну шкоду.

Вироком суду уродженця Кам’янця-Подільського, який раніше вже був засуджений за крадіжку, визнано винним у нарузі над пам’ятником (ч.3 ст.297 ККУ). Йому призначили чотири роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання, встановивши рік умовного терміну. Матеріали щодо його спільника і замовника виділені в окремі провадження, розслідування ще триває.