Колишній керівник російської компанії «Газпром Комплектація» Валєрій Канюка

Колишній керівник російської компанії «Газпром Комплектація» Валєрій Канюка, який має громадянство РФ, виставив на продаж маєток у селі Іванковичі Київської області за 4 млн доларів. Також нерухомість пропонували орендувати за 7500 доларів на місяць. Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», яке було опубліковане у четвер, 12 листопада.

72-річний Валєрій Канюка є власником будинку площею 843 м2 та земельної ділянки під ним. Згідно з даними Державного реєстру речових прав, нерухомість належить йому з 2009 року. Оголошення про продаж та оренду маєтку розміщували на сайтах нерухомості, а також на особистих сторінках рієлтора.

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Журналісти зв'язалися з рієлтором Олександром Петренком, який активно рекламував резиденцію в соціальних мережах, і запитали, хто є її власником. Той відмовився розкривати цю інформацію телефоном. Крім того, Петренко заявив, що насправді не продає маєток. За його словами, відеоекскурсію нерухомістю він опублікував лише для привернення уваги потенційних клієнтів.

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На фото будинок в Іванковичах

«Для того, щоб були підписники, щоб до мене зверталися по будинку. Подивіться, скільки там переглядів, скільки там коментарів. Це маркетинг, я розумів, що буде галас», — пояснив рієлтор журналістам.

За даними російських баз, у 1999–2002 роках Валєрій Канюка працював у компанії «Газпром Видобуток Ямбург» – дочірньому підприємстві «Газпрому», яке займається видобутком газу та нафти в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Із червня 2024 року ця компанія перебуває під санкціями України.

У 2002 році Канюка перейшов до «Газкомплектімпексу». У 2009 році підприємство перейменували на «Газпром Комплектацію», де чоловік пропрацював до 2017 року. Загалом його кар'єра в цій структурі тривала близько 15 років. На різних етапах Канюка обіймав керівні посади. Зокрема, у повідомленні про контракт між «Газкомплектімпексом» і британською компанією Rolls-Royce у 2008 році його назвали виконувачем обов'язків генерального директора.

У 2010 році Канюку згадували вже як одного з двох заступників генерального директора «Газпром Комплектації». Також зазначалося, що він має фах інженера-механіка.

А в серпні 2011 року на офіційному сайті «Газпрому» опублікували повідомлення про підписання контракту першим заступником генерального директора компанії Канюкою. На заході був присутній російський диктатор Владімір Путін.

Журналісти «Слідства.Інфо» з'ясували, що Валєрій Канюка є громадянином Росії. Від власних джерел редакція отримала його паспортні дані, згідно з якими чоловік оформив російський паспорт у 2003 році. Документ видало управління внутрішніх справ Ямало-Ненецького автономного округу. Крім того, Канюка має чинний російський податковий номер, що свідчить про його статус платника податків у РФ.

Водночас у витягу з реєстру на нерухомість зазначені дані українського паспорта чоловіка. Однак, за інформацією Державної міграційної служби, цей документ наразі недійсний. Журналісти також звернулися до агентства нерухомості, яке розміщувало оголошення про продаж та оренду маєтку, щоб з'ясувати, чи перевіряють там власників об'єктів на зв'язки з Росією.

Юрист агентства The Capital запевнив, що компанія не співпрацює з фізичними чи юридичними особами, які є громадянами держави-агресора. Водночас він припустив, що оголошення про маєток Канюки могли опублікувати без попередньої перевірки.

«По-перше, ми не співпрацюємо з фізичними або з юридичними особами, які є громадянами країни-агресора. Це принципова позиція. Це просто якби по-людськи, це наша позиція компанії в цілому. По-друге, ви знаєте, я не виключаю того, що цей об’єкт вийшов десь в повідомлення без якоїсь попередньої перевірки», — розповів представник агентства.

«Слідство.Інфо» також намагалося зв'язатися безпосередньо з Канюкою, однак відповіді отримати не вдалося. На момент публікації розслідування оголошення про оренду маєтку вже видалили із сайтів нерухомості.

Нагадаємо, у липні 2026 року Фонд держмайна продав за 8,37 млн грн конфісковану квартиру російського пропагандиста Артємія Лєбєдєва на вулиці Саксаганського в Києві. Переможцем аукціону стало ТОВ «Діта Комодітіз» Сергія Небелиці, однак згодом компанію дискваліфікували через невідповідність документів вимогам законодавства, тому угоду не уклали та виставили нерухомість на аукціон повторно.