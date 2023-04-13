Йдеться про будівлю колишнього цеху №6 на вул. Городоцькій, 174

У Львові виставили на продаж один із колишніх цехів мотозаводу. Будівля перебуває в приватній власності компанії «Галком», а різні її приміщення орендують одразу кілька підприємців.

Йдеться про чотириповерхову будівлю на вул. Городоцькій, 174 загальною площею 3,9 тис. м2. Приміщення колишнього цеху заводу зараз орендують різні підприємці під офіси та магазини.

У описі до лоту вказано, що до будівлі підведені всі комунікації, а нові власники можуть використовувати її за різним призначенням – під виробництво або спорткомплекс. Також є можливість збільшення площі до 4000 м2.

З 2005 року будівля належить ТзОВ «Галком». Фірма виставила її на продаж 11 квітня зі стартовою ціною 80 млн грн. Представник компанії Андрій Федчук у коментарі ZAXID.NET підтвердив, що на продаж виставили всю будівлю колишнього цеху Львівського мотозаводу, однак уточнити більше деталей щодо продажу нерухомості відмовився.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Галком» зареєстроване понад 30 років тому у Львові на вул. Бойківській, 5 та займається роздрібною торгівлею. Власниками компанії є мешканці Сокільників Роман Кузів та Василь Каралюс.

Зазначимо, що на вул. Городоцькій у 1940-х роках заснували Львівський велосипедний завод, який відкрили на базі Lwowski zakład Metal. Спершу тут виготовляли велосипеди за німецькими зразками та мопеди. У 1990-х мотозавод повністю припинив виробництво, а колишні цехи та адмінбудівлі перейшли у приватну власність. Більшість із них розташовані на вул. Городоцькій, 174.