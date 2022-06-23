Ігор Марков зараз переховується від українського правосуддя в РФ

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову. Про це повідмила прес-служба СБУ.

За даними слідства, народний депутат України VII скликання, мешканець міста Одеса, у 2014 році виїхав на територію РФ.

За даними силовиків, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну, з 15 по 19 березня 2022 року екс-нардеп перебував на тимчасово окупованій території Київської області.

Спільно з російськими солдатами він публічно пропагував їх дії та заперечував здійснення збройної агресії проти України. Його висловлювання у подальшому поширювала сторінка пропагандистських телеканалів «Росія 1» і «Звєзда».

У своєму виступі він висловлював підтримку тимчасової окупації частини території України РФ та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії Росії і заперечував агресію загарбників стосовно жителів тимчасово окупованих територій.

Правоохоронці не називають прізвище нардепа, але за даними УП, це відомий за лідерством у колишній партії «Родіна» Ігор Марков. В 2012-2014 роках був народним депутатом України 7-го скликання обраним по одномандатному округу № 133.

Зараз Марков переховується від українського правосуддя в РФ за звинуваченнями у фінансуванні «ДНР»/«ЛНР». Ще у серпні 2015 він разом з іншими колишніми високопосадовцями України часів президентства Януковича заснував у Москві «Комітет порятунку України», що виступив з позицій російської пропаганди.

13 серпня 2015 був арештований на запит Генеральної прокуратури України італійською поліцією в Санремо, куди прибув, щоб зустрітися з італійськими політиками, які підтримують російського президента Владіміра Путіна.

Його очікувала екстрадиція до України, але українські інстанції в 40-денний термін не подали до Генуї правильно оформлений запит української прокуратури. 21 серпня того ж року арешт був замінений на домашній арешт. На початку лютого 2016 року італійський суд остаточно відмовив Генеральній прокуратурі України в екстрадиції Маркова. Після цього він повернувся до Москви.