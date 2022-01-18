Головною причиною виникнення певних перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні у Національному банку України вважають «психологічний чинник», пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку. Про це пише «Економічна правда» з посиланням на заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

За його словами, останнім часом на валютному ринку України відбулося посилення попиту на іноземну валюту з боку нерезидентів, які продали з початку року облігацій на загальну суму понад 5 млрд грн та купили іноземної валюти на суму 264 млн доларів.

Своєю чергою це вплинуло на ситуацію на внутрішньому валютному ринку, оскільки співпало в часі з дією окремих сезонних чинників. Зокрема, певний вплив на загальну ринкову кон’юнктуру мали традиційно активні бюджетні видатки у грудні. Крім того, традиційно у січні спостерігається певне зменшення продажу валюти підприємствами АПК.

В Нацбанку додають, що на даний час валютний ринок України «має за собою надійне макроекономічне підґрунтя, а також є значно стійкішим до шоків».

Як повідомляє «ЕП», з початку року та станом на ранок 18 січня Нацбанк продав на ринку 581 млн доларів США. В НБУ також запевнили, що готові активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб для нівелювання тимчасових сплесків.

Зауважимо, що Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 18 січня на рівні 28,12 грн.

До слова, на тлі загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну котирування українських облігацій зовнішньої держпозики продовжили значно падати третій день поспіль.