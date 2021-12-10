Коломойський облаштував криптоферму в Запоріжжі, отримуючи електроенергію задешево

Запорізький завод феросплавів, який відносять до сфери впливу Ігоря Коломойського, завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же період завод отримував дешеву електроенергію від фірми, яку теж придбав Коломойський. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Джерела журналістів на митниці розповіли, що з лютого 2021-го на Запорізький завод феросплавів прибували великі партії обладнання для майнінгу криптовалют. Так, грузинська компанія Georgian Manganese, пов'язана з Коломойським, відвантажила понад 1200 блоків фірми Bitfury – на майже три мільйони доларів (у той час це 75 мільйонів грн), а у березні – ще приблизно 1400 блоків.

У цей же період завод придбав обладнання для майнінгу у двох гонконзьких фірм: 12,5 тисячі блоків обробки інформації та стільки ж блоків живлення фірми Bitmain за 6 млн доларів (170 мільйонів грн). Такі пристрої використовують для майнінгу Bitcoin, зазначають журналісти.

Загалом у 2021 році Запорізький завод імпортував із Грузії та Китаю обладнання для видобування криптовалюти на 750 млн грн.Частину техніки завезли в Україну через Чорноморський рибний порт, який контролює так звана група Приват, а її лідером вважається Ігор Коломойський. Перед завезення обладнання для майнінгу у грудні 2020-го відбувся аукціон. Великий обсяг електроенергії виставив на продаж відокремлений підрозділ компанії «Енергоатом» – «Енергоатом-трейдинг».

Більшу частину енергії зі знижкою придбала «Юнайтед Енерджі», пов'язана з Коломойським. Початкова вартість електрики була 1,4 грн до 1 кВТ-годину, однак приватна компанія зрештою заплатила 1,15 грн за 1 кВТ-годину. Тож, як зазначають журналісти, «Енергоатом» міг недоотримати майже 3 млрд грн.

Відповідно до інформації, яку надали «Схемам» учасники енергоринку, придбану на аукціоні електроенергію «Юнайтед Енерджі» з січня по червень 2021-го постачала на низку пов'язаних із Коломойським підприємств. Серед них – Запорізький завод феросплавів.Наразі грудневий аукціон та ті, що були раніше, вивчають детективи НАБУ. Оскільки, за версією слідства, під час продажу електрики «Енергоатом» міг недоотримати понад 4,35 млрд грн.

Тимчасовий виконувач обов'язків президента «Енергоатому» Петро Котін зазначив, що під час аукціону «було зроблено так, як потрібно було зробити». І додав, що висновки робитимуть «відповідні органи». Крім того, журналісти підрахували, що на завезеному обладнанні можна видобувати близько 80 Bitcoin на місяць – якщо обладнання цілодобово працюватиме на повну потужність. Водночас керівник Запорізького заводу Павло Кравченко сказав журналістам, що криптоферму хоч і встановили, але ще не запустили, бо потрібно підготувати обладнання.

Також, за його словами, облаштувати криптоферму вирішили, щоб мати додатковий прибуток, коли «немає реалізації основної нашої продукції». Також Кравченко сказав, що у заводу немає дешевої електроенергії. Але «Схеми» наводять дані від джерел у податковій щодо ціни, за якою завод купував електроенергію, здебільшого через фірми Коломойського. Наприклад, з січня по червень – трохи більше ніж за 1 грн за 1 кВт-годину, а у жовтні — за близько 2 грн.

Сам Коломойський відмовився говорити з журналістами на цю тему.