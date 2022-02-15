

Цитата дня «З погляду мінусів – взагалі жодних проблем ... Мені це вигідно, це мене влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході … Тобто після того, як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш – отже, виходить, що те, що ти написав, усе так є . Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею».

Ігор Коломойський



Бізнесмен Ігор Коломойський заявив 15 лютого в інтерв'ю «Українській правді», що вважає корисним закон про олігархів і «з погляду мінусів – він взагалі не має жодних проблем». Ухвалений минулоріч закон передбачає створення реєстру олігархів і посилений контроль за їх економічною та політичною діяльністю. Проте, за словами Коломойського, закон для нього вигідний, оскільки, на його думку, держава по суті визнає, що все, що має бізнесмен, – «нажито чесною непосильною працею».