Артур Чолач

Вперше на 14 років Україна може мати свого представника в одній з найсильніших хокейних ліг світу – НХЛ. Команда «Вегас Голден Найтс» обрала 18-річного українця Артура Чолача під 190-им номером.

Він став першим українцем, якого обрали на драфті НХЛ за 14 років. Останнім був Сергій Гайдученко, якого обрали у 2007 році. А у 2013 році, коли Олексій Понікаровський та Руслан Федотенко залишили «Нью-Джерсі Девілз» та «Філадельфію Флаєрс», в НХЛ не було українців.

Однак вибір Чолача не означає, що наступний сезон гравець проведе в команді НХЛ. Скоріш за все він відправиться в один з фарм-клубів «лицарів», або продовжить виступ за команду «Беррі Колтс», яка виступає в Молодіжній лізі Онтаріо.

18-річний львів‘янин починав в команді «Галицькі Леви», кілька сезонів провів у Росії та США, а цієї весни пограв за відроджений київський «Сокіл», з яким дійшов до фіналу плей-офф Української хокейної ліги.