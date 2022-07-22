Подкаст про життя та кар'єру українських IT-фахівців

Гості подкасту дають професійні поради, а також розповідають, із якими викликами стикаються під час війни, як волонтерять, працюють, навчаються та зберігають власну мотивацію. Крім експертів NIX, до розмов залучатимуть провідних українських розробників, підприємців та інших знавців IT-галузі.

Автори ідеї кажуть, що назву подкасту було обрано не випадково. Айтівці переконані: ті, в кого достатньо аргументів, мають ділитися своїми думками з іншими. У випадку NIX ідеться майже про 30 років практичного досвіду в IT. Тож фахівцям є про що розповісти. Теми випусків добираються таким чином, щоб цікаво було як новачкам, так і досвідченим IT-спеціалістам. Корисне для себе знайдуть і ті, хто знається на сучасних технологіях опосередковано.

Подкаст планувався ще до повномасштабної війни

«Тестовий випуск ми записали ще наприкінці минулого року у студії. Тоді постійним співведучим Антона мав стати його домашній улюбленець – коргі на ім'я Ґеральт. Дуже символічно, з огляду на назву подкасту. Нам лишалося допрацювати деякі технічні дрібниці, проте, коли почалася повномасштабна війна, випускати подкаст у первинному вигляді стало неактуально. На допомогу прийшов Zoom і програми звукозапису. Зараз ми навіть надсилаємо нашим гостям додому мікрофони, щоб забезпечити стабільно високу якість звуку», – розповыла Юлія Василенко, PR Group Lead у NIX.

Від IT-освіти до майбутнього індустрії: що цікавить IT-спільноту?

Нині виникає дедалі більше питань щодо роботи в IT, вітчизняних проєктів і загалом перспектив IT-бізнесу в Україні. Про все це з гостями говоритиме Антон Шевчук, JavaScript Team Lead та Solutions Architect у NIX. За 20 років в IT він устиг написати підручник із jQuery для початківців і став одним із засновників IT-конференції NIX MultiConf. А тепер ще й займається подкастом.

«Спілкуватися з аудиторією мені подобалося завжди ще від часів заснування нашої конференції NIX MultiConf. Тому, здобувши пропозицію стати ведучим подкасту, я відразу радо погодився. Перший випуск уже перевершив мої очікування. Нам із гостем важко було зупинитися – пробалакали аж дві години! І це ми ще навіть не все із запланованого не обговорили. Тож початок крутий. Далі буде ще цікавіше», – сказав Антон Шевчук, ведучий.

Гості подкасту вже розповіли про:

створення застосунку «Повітряна тривога»;

культуру IT-конференцій за часів війни;

роботу в IT та волонтерство;

кар'єрні перспективи для фахівців рівня Senior.

На думку Ніксів, усі ці історії свідчать про те, що навіть воєнний стан не завадить нашій IT-індустрії стабільно зростати, а фахівцям – успішно приймати нові челенджі.

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Послухати подкаст «Наша собача справа» можна на Apple Podcasts, Google Podcasts та SoundCloud.

Довідка

NIX – одна з найбільших в Україні IT-команд, яка налічує 4500 спеціалістів. Фахівці NIX розроблюють і втілюють комплексні IT-проєкти для компаній США, Європи та Південно-Східної Азії. З початком повномасштабної війни команда підтримує як своїх співробітників і їхніх рідних, так і всіх постраждалих від вторгнення рф. Нікси надають фінансову й матеріально-технічну допомогу волонтерам, ЗСУ та підрозділам тероборони. Щодо підтримки власних працівників – за кожним у NIX зберігаються місця в проєктах, усі спеціалісти своєчасно отримують дохід у повному обсязі.