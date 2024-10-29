У фільмі «Редкація» герой опиняється у вирі фейкових новин

Напередодні всеукраїнського прокату, команда стрічки «Редакція» режисера Романа Бондарчука відвідає десять українських міст. У кінотеатрах фільм зʼявиться 28 листопада. Окрім показів відбудуться панельні дискусії про стрічку, стан регіональних медіа та способи протидії російській пропаганді.

Протягом листопада й грудня творча група «Редакції», дистрибʼютор «Артхаус Трафік»та Львівський медіафорум у Львові (21 листопада), Одесі, Миколаєві, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Києві, Івано-Франківську, Чернівцях. У кожному місті відбудеться обговорення за участі представників та представниць місцевих медіа.

Разом із модераторами журналісти та глядачі зможуть обговорити, як змінились локальні медіа з 2014 року, як російська дезінформація працює у їхніх регіонах, які існують ефективні тактики протидії дезінформації. Дискусії триватимуть 45 хвилин після показу стрічки.

Серед запрошених модераторів подій: Макс Щербина (Телебачення Торонто), Отар Довженко (Львівський медіафорум), Іван Антипенко (Радіо Свобода), Ольга Юркова (StopFake), Ліля Штуляк (Meridian Czernowitz), Олена Лептуга(Накипіло), Зоя Красовська (Львівський медіафорум), Галина Танай(Львівський медіафорум).

Адже «Редакція» Романа Бондарчука є наче ретроспективою, яка дає можливість побачити й глибше усвідомити зміни, які пережив наш медіапростір за останні декілька років.

«Можливо, ви навіть зможете відчути полегшення, бо фраза “буде гірше” – не завжди про нас», – наголошує Дара Франко, консультантка з комунікацій у ГО «Львівський медіафорум».

Розклад подій, а також реєстрація та квитки зʼявляться на сайті дистрибʼютора.

«Редакція» – це комедія, яку профільне американське видання Variety визначило як «сатиру постправди». Картину зняли незадовго до повномасштабного вторгнення на Херсонщині, зокрема в нині окупованих Олешківських пісках. Світова прем’єра стрічки відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Forum.

​​Сюжет стрічки розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. Адже на носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

До дискусій приєднається режисер Роман Бондарчук, відомий за своїми попередніми картинами «Вулкан», «Українські шерифи» та «Dixie Land». Також Бондарчук відомий як артдиректор фестивалю Docudays UA. «Редакція» продовжує серію фільмів режисера, присвячених дослідженню Півдня України.

У фільмі знялися: Дмитро Багненко, журналіст, а нині військовий, акторка Римма Зюбіна («Люся інтерн», «Гніздо горлиці»), Жанна Озірна (режисерка стрічки «Медовий місяць»), драматург Максим Курочкін, актори Андрій Кирильчук («Памфір»), Василь Кухарський («Максим Оса»), Сергій Степанський («Вулкан»), режисер Олександр Шмаль, журналіст Сергій Іванов та інші.

Після світової премʼєри стрічка взяла участь у низці міжнародних фестивалів, серед яких основна конкурсна програма Сараєвського кінофестивалю та програма International Perspective міжнародного кінофестивалю Сан-Паулу. Українська національна премʼєра фільму відбулась в межах Київського тижня критики. Стрічка отримала премію критиків «Кіноколо» за найкращий сценарій.