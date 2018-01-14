Командир «Грузинського легіону» повідомив про перехід підрозділу в іншу бригаду ЗСУ

Вояки підрозділу воюють на Донбасі від початку АТО

«Грузинський легіон», що бере участь у війні на Донбасі, не виходив зі складу Збройних сил України. Підрозділ перейшов до іншої бригади, повідомив їхній командир Мамука Мамулашвілі, пише РБК.

«Це був внутрішній конфлікт з правлінням 54-ї [окремої механізованої] бригади, яку ми покинули. Ми перейшли в іншу бригаду з більш компетентним командиром. «Грузинський легіон» не покине Україну, поки не буде виграно війну і поки окуповані Росією території не повернуться під юрисдикцію України», – заявив Мамулашвілі.

Він додав також, що вихід із 54-ї бригади не пов'язаний із конфліктом політика Михеїла Саакашвілі і президента України Петра Порошенка.

«Абсолютно ніяких політичних мотивів. Я зробив заяву, що в політичних процесах будемо брати участь у Грузії, чиїми громадянами ми є», – підкреслив Мамулашвілі.

Нагадаємо, раніше «Грузинський легіон» на своїй сторінці у Facebook повідомив про вихід зі складу 54-ї ОМБ через некомпетентність командування бригади. Приводом стала операція, проведена 16 грудня, в результаті якої були поранені 11 грузинських «легіонерів» і бійців 25-го батальйону.

У «Грузинському легіоні» звинуватили командування в тому, що вони відібрали у грузинських добровольців амуніцію та особисті речі, які були доставлені їм добровольцями за час конфлікту на сході України, в тому числі бронежилети, каски, різні приціли і транспортні засоби.

Після цього 54-та бригада у своєму Facebook заявила, що у складі армії України «ніколи не існувало» підрозділу з назвою «Грузинський легіон». У бригаді відкинули всі звинувачення.

До слова, «Грузинський Легіон» – умовна назва, що збереглася після добровольчого руху 2014- 2015 років етнічних грузин і людей інших національностей, які брали учать в АТО. Згодом більшість з них прийшли служити в підрозділ, що мав неофіційну назву «Грузинський Легіон», і який становив третю роту 25-го батальйону «Київська Русь» 54-ї ОМБ.