Нацгвардієць регулярно отримував кошти від росіян на свої банківські рахунки

Служба безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії, який продавав секретні дані спецслужбам Росії. Про це повідомили у прес-службі відомства у середу, 21 листопада.

Як розповіли у спецслужбі, військовослужбовець відсилав агресору дані про міжнародну військову допомогу, яку отримували підрозділи Нацгвардії, діяльність іноземних інструкторів, а також схеми розташування українських режимних об’єктів».

За це нацгвардієць регулярно отримував кошти від росіян на свої банківські рахунки.

Завербували українського військовослужбовця представниками генштабу ЗС РФ у 2019 році.

«Спецоперація з викриття і блокування незаконної діяльності проводилась Департаментом військової контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора», – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину за статтею 111 ККУ (державна зрада) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівника Служби безпеки України та військового пенсіонера викрили на передачі таємної інформації іноземній спецслужбі на носіях, захованих у цукерках.