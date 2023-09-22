Поліцейські провели обшуки на Полтавському ГЗК

Службові особи гірничо-збагачувального комбінату, кінцевим бенефіціаром якого є бізнесмен-утікач Костянтин Жеваго, налагодили незаконну схему з використання корисних копалин на 157 млрд грн, повідомила у п’ятницю, 22 вересня, Національна поліція.

Правоохоронці не вказали назву комбінату та його власника, зазначивши лише, що комбінатом володіє колишній підсанкційний народний депутат ‎ VII та VIII скликань. Про те, що йдеться про Полтавський ГЗК Жеваго, повідомила «Економічна правда» з посиланням на свої джерела.

Як встановили поліцейські, комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів. Тож відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак комбінат, не маючи відповідної ліцензії, обробляв їх, а отриманий щебінь різних фракцій продавали.

Як зазначили в поліції, відходи, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, також відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення. Це підтвердив висновок експертного дослідження. Тому на їх використання необхідно було отримати відповідну ліцензію. Про це службові особи комбінату знали, адже до 2015 року у них така ліцензія була.

Як повідомили в поліції, у період 2015-2021 років незаконно було видобуто понад 20 млн кубометрів корисної копалини, а сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн збитків. У процесі слідства поліцейські зібрали доказову базу, що стала підставою для повідомлення причетним особам про підозру. Тож голові правління гірничо-збагачувального комбінату повідомили підозру за кількома статями Кримінального кодексу України:

незаконне видобування корисних копалин (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240);

зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1).

Зауважимо, що наприкінці червня 2023 року ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генерального прокурора повідомило про підозру керівництву та начальникам відділів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить олігарху-утікачу Костянтину Жеваго. Слідство встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів. У липні прес-служба Жеваго заявила, що повідомлення стосовно запобіжних заходів посадовцям Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у кримінальній справі про начебто реалізацію відходів видобутку залізної руди, містять маніпулювання громадською думкою.

Нагадаємо, сам Жеваго перебуває у Франції.