Різ Візерспун у фільмі «Білявка у законі»

Комедія «Білявка у законі» з Різ Візерспун отримає телевізійний спін-офф. Як повідомляє The Wrap, серіал для стрімінгового сервісу Prime Video створюють автори «Пліткарки» Джош Шварц та Стефані Севідж, а виконавчими продюсерами вважаються сама Уізерспун і Марк Платт, який працював над оригіналом.

«Білявка у законі» вийшла на екрани 2001-го. Стрічка за мотивами однойменного роману Аманди Браун розповідає історію Ель Вудс, яка вирушає до Гарварду, щоб повернути свого хлопця та довести, що вона не просто білявка, а розумна дівчина. Сиквел фільму з'явився 2003-го: у новій частині Вудс взялася за захист прав тварин у Вашингтоні.

Наприкінці 2010-х почали говорити про третій фільм. У травні 2020-го стало відомо, що Мінді Калінг та Ден Гур пишуть сценарій для продовження. Візерспун планувала не лише повернутися до ролі Ель Вудс, а й зайнятися продюсуванням стрічки у співпраці з Платтом. Однак від триквела згодом відмовилися.