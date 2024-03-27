Проект уже називають серед найочікуваніших у 2025 році

Стало відомо, що продовження анімаційного фільму про ведмедика Паддінгтона називатиметься «Пригоди Паддінгтона у Перу». Глядачі зможуть побачити улюбленого героя у січні 2025 року.

Стрічка стане продовженням перших двох екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда, які розійшлися накладом у десятки мільйонів примірників. Перші фільми серії, які вийшли у 2014 та 2017 роках, зібрали у світовому прокаті понад півмільярда доларів та отримали численні позитивні відгуки критиків та глядачів.

У продовженні історії Паддінгтон разом із сімейством Браун вирушить до Перу, щоб відвідати свою тітку Люсі. Однак їхня подорож не буде звичайною, оскільки загадкові події змусять їх пройти через небезпечні амазонські джунглі та підкорити вершини перуанських гір. На героїв, без сумніву, чекає ще більше захопливих пригод та сміху.

До своєї ролі повернеться Г’ю Бонневіль («Аббатство Даунтон»). У франшизу також повернеться Джулі Волтерс, номінантка на премію «Оскар», неодноразова володарка премії Британської кіноакадемії, лауреатка премій «Еммі», «Золотий Глобус». Акторка відома за ролями у картинах, як «Мама Міа 2», «Мері Поппінс повертається», та за усіма фільмами франшизи «Гаррі Поттер». Також приєднаються нові актори. Офіційно заявлено, що до касту долучилася вололодка премій «Оскар», «Золотий глобус» та «Еммі» Олівія Колман («Фаворитка», «Корона»). Також у картині бере участь Антоніо Бандерас «Біль та слава», «Зорро»).

Нагадаємо, в українській версії у перших двох частинах Паддінгтона озвучив Володимир Зеленський.

«Пригоди Паддінгтона у Перу» стане першим великим сімейним проектом наступного сезону та вже визнаний одним з найбільш очікуваних фільмів 2025 року.