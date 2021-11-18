Нардепка Анна Скороход очолила ТСК для розслідування смерті Антона Полякова

18 листопада депутати Верховної Ради підтримали створення тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин смерті народного депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова. Відповідне рішення підтримали 322 депутати, передає «Інтерфакс-Україна».

Очільницею комісії обрали депутатку від «За майбутнє» та наречену померлого депутата Анну Скороход. Заступницею очільниці ТСК буде представниця «Голосу» Олександра Устінова. Також членами комісії стали Віталій Данилов («Батьківщина»), Микола Величкович («Європейська Солідарність»), Анатолій Бурмич («Опозиційна платформа – За життя»), Сергій Шахов («Довіра»), а також Олександр Качура, Олександр Ткаченко (обидва – зі «Слуги Народу»).

У ТСК планують перевіряти хід розслідування смерті Полякова правоохоронцями та за потреби ініціювати притягнення винних до відповідальності. Комісія працюватиме рік, проте через 6 місяців надасть попередній звіт.

Дослова, раніше Скороход заявляла, що народний депутат Антон Поляков «був убитий». За її словами, нардеп, з яким вона була заручена, не вживав наркотики.

Правоохоронці повідомили, що в ніч проти 8 жовтня народного депутата Антона Полякова виявили непритомним на задньому сидінні у таксі, яке зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами поліцейських, у нього були відсутні пульс і дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків. Його намагалися реанімувати й лікарі «швидкої», але врешті констатували смерть.

Водій таксі розповів правоохоронцям, що за кілька хвилин до того депутату стало зле, у нього почалася нудота. Як розповіли в поліції, увечері перед смертю Поляков вживав алкоголь, у його крові також знайшли метадон.