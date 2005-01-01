Компанія Ахметова оскаржить рішення кіпрського суду про $820 млн заблокованих активів

У Ахметова заявили, що судитимуться за $820 заблокованих мільйонів

У групі компаній «СКМ», що належать олігарху Ринату Ахметову заявили, що не згодні з рішенням суду міста Нікосії (столиця Кіпру), яким заморозили активи Ахметова на суму $820 млн у справі «Укртелекому».

В «СКМ» заявили, що компанія групи опосередковано придбала акції «Укртелекому» у Raga Establishment Limited (колишня EPIC Telecom Invest Limited) у 2013 році - за 2 роки після приватизації «Укртелекому». «Ми отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не згодні з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено», - наголошується у заяві.

При цьому позов компанії Raga Establishment Limited в «СКМ» назвали «безпідставним» і зазначили, що «будуть активно захищатися у судах». «Група «СКМ» ні прямо, ні опосередковано не брала участі у приватизації «Укртелекому» у 2011 році. Претензії Фонду держмайна України та інших державних органів щодо законності приватизації «Укртелекому» і виконання інвестиційних зобов'язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited і її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію у 2011 році», - йдеться у прес-релізі групи компаній олігарха.

Як відомо, раніше Financial Times повідомила, що Кіпрський суд заморозив активи українського олігарха Рината Ахметова на суму $820 млн у справі «Укртелекому». Серед заморожених активів - і лондонська квартира Ахметова, яка на момент купівлі була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії. Рішення окружного суду Нікосії щодо Ахметова було ухвалено 27 грудня.