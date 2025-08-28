Клієнти, які прийшли на день відкритих дверей, відзначили естетику та ідеальні проєктні рішення ЖК

Житловий комплекс бізнес-класу Silent Park від LEV Development 22 серпня відкрив свої двері для мешканців. Це унікальна можливість не лише першими побачити квартири, а й дізнатися більше про історію створення цього особливого простору, натхненного досконалістю природи.

Для компанії подібні заходи є дуже важливими, адже під час таких зустрічей майбутні мешканці можуть отримати відповіді на будь-які свої запитання миттєво.

Клієнти, які прийшли на день відкритих дверей, відзначили особливу естетику, комфортне розташування та ідеальні проєктні рішення житлового комплексу.

«Це вперше я побачила будинок, де впевнилася, що хочу тут жити та будувати своє майбутнє. Для мене важливими є місце розташування комплексу, юридичне підтвердження будівництва та те, що здача вже буде найближчим часом», – говорить клієнтка LEV Development Надія Байор.

У ЖК Silent Parkвідбувся день відкритих дверей / Фото LEV Development

ЖК Silent Park – це проєкт малоповерхової забудови, який зводиться на вулиці Пилипа Орлика поблизу Замарстинівського парку. Спокій і розміреність – саме ті слова, які спадають на думку першими, коли бачиш цей комплекс бізнес-класу.

Тут є все необхідне для комфортного життя – школи, супермаркети, торговий центр і ринок, а також багато вільного простору та свіжого повітря. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче бути подалі від шуму великого міста, але мати всі його переваги поруч.

Продуманий ландшафтний дизайн, який розроблений та реалізується компанією Gardener, гармонійно поєднує естетику і функціональність. Затишні алеї, зелені зони, спортивні та дитячі майданчики – тут кожен знайде місце для себе незалежно від того, чи потребує активного дозвілля, чи спокою наодинці з природою.

Архітектурна концепція належить Євгену Платонову та студії «ПЕЛЕ Груп», а дизайн холів створений студією Марка Савицького. Також мешканці зможуть насолодитися картинами у холі від українсько-польського художника – Сергія Березяка

Особливою "родзинкою" проєкту є апартаменти з терасами на представницьких поверхах та унікальні квартири з патіо у 6-му будинку.

ЖК Silent Park – проєкт малоповерхової забудови на вулиці Пилипа Орлика / Фото LEV Development

Дізнатися більше про комплекс, планування квартир та умови придбання можна на сайті девелопера, за телефоном: (067) 0000 242 та у відділах продажу LEV Development за адресами:

м. Львів:

вулиця Малоголосківська, 30;

вулиця Пилипа Орлика, 30.

м. Винники: