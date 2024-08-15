Логістичний хаб розмістили поруч з кордоном з Угорщиною та Румунією

У Берегівському районі, поруч з кордоном з Угорщиною та Румунією, відкрили мультимодальний термінал для перевантаження сільськогосподарської продукції. Сухий порт з транзитною потужністю 5 тис. тонн на добу, звело ТОВ «Термінал Чорнотисів», яким керує львівський підприємець Юрій Оприск.

Про відкриття терміналу 14 серпня повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, зазначивши, що в логістичний хаб інвестовано 282 млн грн, а виробнича площа підприємства становить 14,1 га.

«Термінал має вдале географічне розташування – безпосередньо поруч із кордоном з двома країнами Євросоюзу – Угорщиною та Румунією. Його основна функція – здійснення перевантаження різноманітних вантажів – не тільки сільськогосподарської продукції, олії, а в перспективі також нафтопродуктів – з метою подальшого транспортування отримувачам у всіх куточках світу», – зазначив Віктор Микита.

За інформацією Elevatorist, «Термінал Чорнотисів» приймає зерно з усіх видів транспорту та перевантажує на залізницю (у тому числі з вагонів на широкій колії у вагони на вузькій колії), авто та у контейнери. Продуктивність комплексу – 5 тис тонн транзитної потужності на добу.

Компанія надає послуги з перевалки олії, зернових, олійних культур та продуктів їх переробки. Для зберігання зерна у Чорнотисові встановили три металічні силоси, місткістю по 7 тис. тонн і оперативні ємності на 6 тис. тонн. Загальна місткість елеватора наразі – 27 тис. тонн.

Всі три частини мультимодального терміналу об’єднує ділянка з залізничними коліями – трьома широкими, трьома вузькими європейськими та однією подвійною. Для роботи з рухомим складом в сухому порту працюють 2 тепловози і лебідки, які за добу обслуговують 100 контейнерів. З термінала в Чорнотисові продукцію можливо експортувати в напрямку Румунії, Угорщини або Словаччини.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Термінал Чорнотисів» зареєстрували у липні 2022 року зі статутним капіталом 500 тис. грн. Керує підприємством львівський бізнесмен Юрій Оприск, якому разом з тернополянкою Інною Джумагою порівну належать частки у компанії.