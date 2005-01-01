Компанія «Тетра-Агро» завойовує український ринок мінеральних добрив

Суспільствопромоція, сьогодні, 10:00 1560

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Компанія «Тетра-Агро» впевнено завойовує український ринок мінеральних добрив. Упродовж 6 років діє власне виробництво у Червонограді, а географія клієнтів щороку збільшується. Компанія презентувала свою продукцію на виставці «АГРО-2018» у Києві.

«Наша компанія є виробником комплексних мінеральних добрив Нітроамофоска-М з мікроелементами, ідеально підходить для кислих ґрунтів у зв’язку з наявністю кальцію в складі добрива», – розповів співвласник компанії «Тетра-Агро» Сергій Прокопенко.

Компанія тісно співпрацює з Львівським національним аграрним університетом. Якість добрива компанії «Тетра-Агро» найкраще оцінюють українські фермери та науковці. Продуктивність урожаю росте завдяки повноцінному живленню рослин та покращенню родючості ґрунтів.

«В себе на якихось ділянках ми попробували мінеральне добриво «Тетра-Агро» і вийшло так, що ми побачили одразу результат. Ми розуміємо, що пшениця перезимувала нормально і що їй вистачає всього, засвоює всі мікроелементи, кущиться нормально», – зазначив фермер Андрій Хвалібота.

За версією національного бізнес-рейтингу компанія «Тетра-Агро» отримала престижну нагороду «Лідер року – 2017».

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