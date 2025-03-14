Національний банк України анулював ліцензію великої мережі валютних обмінників, яка належить «Міжнародній фінансовій компанії «Аверс». Таке рішення регулятор ухвалив 12 березня на підставі заяви самої компанії. Раніше правооохоронці підозрювали посадових осіб компанії у незаконному обміні криптовалют на Львівщині та Закарпатті.

Як повідомила пресслужба НБУ, Національний банк на підставі власної заяви ТОВ «Міжнародна фінансова компанія «Аверс» відкликав єдину наявну в нього ліцензію на здійснення готівкового обміну валют. Оскільки це була єдина ліцензія фінансової компанії, її також вилучили з Державного реєстру фінансових установ.

«Аверс» є оператором платіжної системи AVERS №1.

Згідно з даними на сайті НБУ, станом на початок 2025 року компанія контролювала 111 пунктів обміну валюти у різних регіонах України, однак станом на 1 березня у реєстрі НБУ не вказано жодного з них.

У бізнес-аналітичній платформі YouControl бенефіціарним власником ТОВ «МФК «Аверс» вказаний підприємець Олег Бойко. Він також дотичний до групи компаній, що працюють у галузях права та фінансів.

Раніше Бюро економічної безпеки підозрювало компанію «Аверс» у нелегальному обміні криптовалют на території Львівської та Закарпатської областей. Операції, згідно з даними правоохоронців, проводились без дозволу Нацбанку та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках. Посадовцям «Аверсу» закидали зокрема те, що вони спільно із поплічниками організували незаконну діяльність обмінних пунктів Cashalot.

Нацбанк також раніше оштрафував компанію «Аверс» на 1,4 млн грн через ненадання банківській інспекції відеозапису процесу обміну валют за потрібний період часу.