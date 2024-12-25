Під час обшуків у компанії знайшли 2,9 млн грн готівки

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області підозрюють посадовців компанії, яка займається переробленням та продажем м'яса, в ухиленні від сплати 9 млн грн податків. Пресслужба БЕБ у середу, 25 грудня, повідомила, що підприємство два роки за готівку продавало товари через мережу підконтрольних торгівельних точок

«Також БЕБ встановило факти документального продажу продукції без подальшої реалізації, що може свідчити про ймовірну легалізацію понад 195 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку детективи БЕБ знайшли 2,9 млн грн необлікованої готівки, компʼютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки тощо. Наразі триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків. Детективи встановлюють всіх причетних до незаконної діяльності.