Комусь дуже хочеться, щоб українці бились між собою

БлогиАндрій Садовий, сьогодні805 1
Андрій Садовий
Міський голова Львова

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Комусь дуже хочеться, щоб українці бились між собою. Нам підкидають провокації і дивляться, як ми будемо реагувати.

Місяць тому Львівська міська рада ухвалила рішення про офіційне використання цілого ряду символіки, серед якого і червоно-чорний прапор (а також прапори козацтва, ЗУНР, збройних сил України і так далі) під час святкових днів у Львові.

Натомість деякі гарячі голови вимагали, щоб червоно-чорний прапор вивішувався замість державного (щоправда, потім погоджувались, аби це було поруч) над Ратушею і Високим Замком.

Моя позиція наступна: державний прапор у нас один і над містами від Львова до Харкова мають майоріти однакові національні стяги! Натомість червоно-чорний прапор боротьби ми, як це і передбачає наша ухвала, будемо вивішувати на флагштоці біля Ратуші в певні історичні дні, пов’язані з національно-визвольною боротьбою.

P.S. Сподіваюсь, націоналісти у нас справжні, і знають слова з «Маршу українських націоналістів», написаного ще у 1932 році.

Слава Україні!

© малюнок активіста ОУН та художника УПА Ніла Хасевича.

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