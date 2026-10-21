Уночі через охолодження в теплиці утворюється конденсат

Краплі води на стінках і стелі теплиці з полікарбонату свідчать про утворення конденсату. Найчастіше він з’являється через різницю температур усередині й зовні споруди, випаровування вологи з ґрунту та рослин, а також недостатню вентиляцію. Надмірна вологість сприяє поширенню грибкових хвороб, тому важливо вчасно налагодити мікроклімат. Як це зробити, пише Fermer.blog.

1. Регулярно провітрюйте теплицю

Недостатній повітрообмін – одна з головних причин накопичення вологи. Встановіть кватирки або вентиляційні отвори, щоб тепле вологе повітря могло виходити назовні. У сонячні дні провітрюйте теплицю особливо ретельно, але стежте, щоб холодний потік не пошкоджував рослини.

Для зручності можна встановити автоматичний механізм відкривання кватирок, який реагує на підвищення температури. Восени й узимку також важливо періодично провітрювати приміщення, обираючи для цього відповідний час і не допускаючи переохолодження культур.

2. Поливайте рослини в першій половині дня

Надмірний полив підвищує вологість повітря, особливо якщо вода залишається на ґрунті до вечора. Краще поливати рослини вранці, щоб зайва волога встигла випаруватися протягом дня. За можливості використовуйте теплу воду й спрямовуйте її під корінь, не змочуючи листя.

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Восени потреба в поливі часто зменшується, тому орієнтуйтеся на стан ґрунту та вимоги конкретних культур. Крапельний полив допомагає подавати воду безпосередньо до коренів і не перезволожувати всю площу грядки.

3. Не загущуйте посадки

Коли рослини розташовані надто близько, повітря між ними циркулює гірше, а волога випаровується повільніше. Дотримуйтеся рекомендованих відстаней для кожної культури, регулярно видаляйте відмерле листя та зайві пагони, якщо цього потребує рослина.

Також не залишайте на грядках рослинні рештки, які почали гнити. Водночас не варто застосовувати одну схему посадки для всіх овочів: потрібна відстань залежить від сорту й особливостей росту.

4. Мульчуйте ґрунт

Шар соломи або іншого придатного матеріалу допомагає зменшити випаровування води з поверхні ґрунту. Завдяки цьому вологість повітря може бути стабільнішою, а полив – ощадливішим.

Проте мульча не замінює вентиляцію. Не використовуйте матеріал, який уже почав гнити, і не допускайте постійного перезволоження ґрунту під ним.

5. Стежте за температурою та утепленням

Уночі повітря й поверхні теплиці охолоджуються, через що водяна пара перетворюється на краплі. Тому повністю усунути конденсат лише провітрюванням вдається не завжди.

Перевірте, чи немає щілин, через які неконтрольовано проникає холодне повітря, та за потреби утепліть конструкцію. Для зимового вирощування культур може знадобитися додатковий обігрів, але його потужність слід підбирати відповідно до розміру теплиці й потреб рослин. Не використовуйте відкритий вогонь або саморобні опалювальні пристрої без належного захисту.