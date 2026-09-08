Почніть підготовку з генерального прибирання

Після завершення сезону теплицю не варто просто залишати до весни. Перед настанням холодів потрібно очистити її, перевірити конструкцію, підготувати ґрунт і подбати про захист від морозу та снігу. Особливо важливо це зробити, якщо в теплиці залишатимуться рослини на зиму. Як підготувати теплицю, пише ДНАОП.

Приберіть теплицю після завершення сезону

Почніть підготовку з генерального прибирання. Видаліть усі залишки рослин, бур’яни, опале листя, стару мульчу та плоди, які залишилися після збору врожаю. Не залишайте хворі або пошкоджені частини рослин на грядках, адже вони можуть стати джерелом інфекцій наступного сезону.

Підготувати теплицю до зими можна навіть без значних витрат, якщо заздалегідь порівняти ціни на необхідні товари. На Prom легко знайти теплиці та комплектуючі до них, агроволокно, садові сітки, обприскувачі й інші товари для догляду за ділянкою. В асортименті – понад 120 мільйонів позицій від 60 тисяч продавців, тому можна переглянути кілька пропозицій одного товару. Це дає змогу порівняти характеристики, ціни та умови купівлі й обрати найбільш вигідний варіант. Такий підхід допоможе придбати все необхідне для підготовки теплиці, не виходячи за межі запланованого бюджету.

Також приберіть шпагат, кілки, підв’язки, лотки та інші предмети, які використовували під час вирощування культур. Інструменти вимийте й добре висушіть, а за потреби відремонтуйте їх до настання морозів.

Окрему увагу приділіть внутрішнім поверхням теплиці. Вимийте покриття від пилу, бруду та залишків рослин, щоб наступного сезону сонячне світло краще потрапляло всередину.

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Перевірте каркас і покриття

Перед зимою уважно огляньте всю конструкцію теплиці. Перевірте, чи немає тріщин, деформацій, ослаблених кріплень та інших пошкоджень. Особливо важливо переконатися, що каркас витримає снігове навантаження.

Якщо окремі елементи поржавіли або пошкодилися, відремонтуйте чи замініть їх. Не відкладайте такі роботи до весни, адже взимку сильний вітер, сніг і перепади температур можуть погіршити стан конструкції.

Огляньте також полікарбонат або плівку. Закрийте щілини, замініть пошкоджені ділянки та перевірте місця кріплення. Через нещільності з теплиці швидко виходитиме тепло, а всередину потраплятиме холодне повітря.

Подбайте про утеплення

Якщо теплиця використовуватиметься взимку, заздалегідь подбайте про зменшення втрат тепла. Насамперед перевірте двері, кватирки та інші отвори. Вони мають щільно закриватися, а за потреби їх варто додатково ущільнити.

У плівковій теплиці можна передбачити додатковий шар покриття. Для полікарбонатної конструкції важливо переконатися, що листи добре закріплені та не мають пошкоджень.

Зберегти тепло допомагає й утеплення ґрунту. Для цього використовують органічну мульчу, яка захищає верхній шар землі від різкого охолодження. Водночас товщина покриття має відповідати умовам вирощування конкретних культур.

Перевірте систему опалення

Для зимового вирощування недостатньо просто утеплити теплицю. Якщо ви використовуєте обігрів, перевірте його до початку морозів.

Огляньте обігрівачі, терморегулятори, кабелі та інші елементи системи. Переконайтеся, що обладнання працює належно та здатне підтримувати необхідну температуру.

Якщо в теплиці встановлено автоматичне регулювання температури, перевірте його роботу заздалегідь. Так ви зможете вчасно виявити несправності та не допустити переохолодження рослин під час сильних морозів.

Не забувайте про вентиляцію

Навіть узимку теплиці потрібне свіже повітря. Надмірна вологість і постійне утворення конденсату створюють сприятливі умови для розвитку грибкових хвороб.

Регулярно провітрюйте приміщення, коли дозволяють погодні умови. Якщо встановлено автоматичні кватирки або вентиляційні системи, перевірте їхню справність.

Водночас не допускайте сильних протягів у морозну погоду, особливо якщо всередині ростуть теплолюбні культури.

Захистіть теплицю від снігу

Взимку особливу небезпеку для теплиці може становити значна кількість снігу. Його накопичення на даху створює додатковий тиск на каркас.

Регулярно контролюйте стан покриття після сильних снігопадів. Якщо виробник теплиці передбачає очищення даху від снігу, робіть це обережно, використовуючи інструменти, які не пошкодять покриття.

Не використовуйте гострі предмети для відколювання льоду або примерзлого снігу. Так можна подряпати полікарбонат чи пошкодити плівку.

За потреби посильте конструкцію додатковими опорами, але робіть це з урахуванням її особливостей і допустимого навантаження.

Підготуйте систему поливу

Якщо в теплиці є система поливу, перед зимою перевірте її стан. Шланги, трубки та інші елементи, у яких може залишатися вода, потрібно захистити від замерзання.

Для систем, які не використовуватимуться взимку, воду краще злити. Перевірте також з’єднання та крани, щоб навесні не довелося витрачати час на пошук протікань.

Якщо ви плануєте вирощувати культури взимку, організуйте полив відповідно до їхніх потреб. У холодний період надлишок води може бути не менш небезпечним, ніж її нестача, оскільки волога довше випаровується.

Подбайте про освітлення

Взимку тривалість світлового дня значно скорочується, тому рослинам у теплиці може не вистачати природного освітлення. Якщо плануєте вирощувати зелень, салати або інші культури протягом холодного сезону, заздалегідь перевірте освітлювальне обладнання.

Фітолампи або інші придатні для вирощування рослин джерела світла допоможуть компенсувати нестачу сонячного освітлення. Встановлюючи їх, врахуйте потреби конкретних культур і рекомендовану відстань до рослин.

Перевірте рослини на хвороби та шкідників

Перед зимівлею уважно огляньте рослини, які залишаються в теплиці. Видаліть пожовкле, засохле або пошкоджене листя та зверніть увагу на плями, наліт, павутиння чи інші ознаки проблем.

Не залишайте в теплиці хворі рослинні рештки. Їх краще прибрати, щоб зменшити ризик поширення збудників хвороб наступного року.

За необхідності використовуйте дозволені засоби захисту рослин відповідно до інструкції. Не варто проводити обробки навмання або змішувати препарати без перевірки їхньої сумісності.