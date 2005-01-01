Кондитерська корпорація Roshen збільшила експорт в ЄС на 22%

ЕкономікаОлег Костюк, 4 червня5761

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Кондитерська корпорація Roshen збільшила експорт в ЄС на 22%
фото Roshen
Переважно продукція Roshen експортувалася в Румунію, Польщу, Литву, Болгарію, Угорщину та Іспанію

Кондитерська корпорація Roshen у І кварталі 2018 року експортувала в країни Європейського союзу понад 4 тисячі тонн продукції, що на 22% більше в порівнянні з І кварталом 2017 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Переважно продукція Roshen експортувалася в Румунію, Польщу, Литву, Болгарію, Угорщину та Іспанію.

«Частка Roshen у І кварталі 2018 року в експорті українських виробників солодощів становила 37%», - йдеться в повідомленні.

Як вказується, продукція компанії представлена в 35 країнах. У 2017 році був збільшений обсяг експорту в США, Польщу, Болгарію, Угорщину і Іспанію.

Корпорація Roshen, один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, включає в себе Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, дві виробничі площадки у Вінницькій області, масло-молочний комбінат «Бершадь молоко» (Вінницька обл.), дві виробничі площадки в Липецькій області (РФ), Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: шоколадні та желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти. Загальний обсяг виробництва досягає 450 тис. тонн продукції на рік.

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