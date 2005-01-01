Суд постановив знищити упаковки тортів, схожі на коробки «Київського торта» від Roshen

Господарський суд Києва на вимогу кондитерської корпорації Roshen зобов’язав компанію «Белларія» знищити всі упаковки продукції, схожі на упаковку «рошенівського» Київського торта, йдеться у відповідному рішенні суду від 15 березня, яке опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомило Радіо Свобода.

Суд зобов’язав ТОВ «Белларія» вилучити із цивільного обороту і знищити всі упаковки та етикетки тортів, які містять позначення, що складається зі словесного елементу «Київський торт» або «Київський» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану.

Крім того, суд заборонив гіпермаркету «Ашан» використовувати позначення «Київський торт» або «Київський» і елементи у вигляді листів каштану.

При цьому суд визнав ТОВ «Белларія» винним у порушенні права інтелектуальної власності.

Відповідно до рішення, обидві компанії мають відшкодувати Roshen судові витрати. Однак Це рішення Господарського суду Києва може бути оскарженим, але наразі невідомо, чи подані апеляційні скарги на це рішення.

Суд отримав позовну заяву від Roshen наприкінці лютого цього року. Тоді ж Roshen назвала себе одноосібним власником бренду «Київський торт».

Тяганина з Roshen за бренди тортів триває ще з грудня минулого року. Тоді Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Київхліб» на 219 тис. грн за використання схожого на упаковку кондитерської корпорації Roshen оформлення для торта «Казковий ключик». Пізніше Господарський суд Києва заборонив «Київхлібу» виробляти торти в упаковці, яка повністю або частково копіює упаковку рошенівського торта «Золотий ключик».

Як відомо, у червні 2015 року президент України Петро Порошенко заявив, що планує передати в управління інвестиційній компанії Rothschild свій пакет акцій кондитерської компанії Roshen, у якій він є основним акціонером. 14 січня 2016-го Порошенко повідомив, що передав свою кондитерську компанію Roshen так званому «сліпому трасту». Він наголосив, що це єдиний інструмент для усунення конфлікту інтересів, крім того, «сліпий траст» має повноваження на продаж корпорації, якщо знайде гідного покупця.

У грудні 2017 року керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті заявив, що всі зацікавлені в покупці Roshen сторони відмовилися від купівлі компанії через високі ризики.

Порошенко обіцяв продати свій бізнес, зокрема компанію Roshen, після обрання його президентом. Він переміг на виборах президента 25 травня 2014 року.