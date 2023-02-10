Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що гроші з продажу конфіскованих російських активів підуть на відбудову України

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 10 лютого, затвердив постанову, яка визначає порядок продажу конфіскованих об’єктів права власності Росії та її резидентів. За рішенням уряду, він відбуватиметься через електронні аукціони Фонду державного майна.

Гроші, отримані від продажу об'єктів, ітимуть до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Ми заморозили та конфіскували сотні об'єктів, які належали російському уряду або російським олігархам. Багато з цих об'єктів фактично простоює», – сказав на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином, рішення уряду відкриває можливість для продажу таких активів.

«Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти. Аукціони відбуватимуться за тим самим принципом, що й мала приватизація. Відповідатиме за них Фонд державного майна», – сказав Шмигаль.

Також голова уряду повідомив, що у держбюджеті України вже є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.