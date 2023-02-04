Зліва направо: керівник апарату генерального прокурора США Метт Клаппер та Генеральний прокурор США Меррік Гарланд зустрілися з генеральним прокурором України Андрієм Костіним та посолкою України в США Оксаною Маркаровою в Міністерстві юстиції США

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд санкціонував першу передачу конфіскованих коштів російських олігархів на відбудову України. Про це він заявив у п’ятницю, 3 лютого, під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Вашингтоні, повідомив «Укрінформ».

Гарланд нагадав, що Конгрес США надав «Міністерству юстиції нові повноваження щодо передачі певних активів, конфіскованих у російських олігархів, для відбудови України».

«Сьогодні я оголошую про те, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні», – зазначив він і пояснив, що ці активи були заарештовані після того, як у квітні минулого року він оголосив про висунення обвинувачення російському олігархові Канстантіну Малофєєву за звинуваченням в ухилянні від санкцій. Тоді ж Гарланд оголосив про арешт мільйонів доларів з рахунку американської фінансової установи, яка пов'язана з ухиленням Малофєєва від санкцій.

Він нагадав, що напередодні окружний суд Південного округу Нью-Йорка ухвалив рішення про конфіскацію цих коштів на користь Сполучених Штатів.

«З мого сьогоднішнього дозволу конфісковані кошти будуть передані Державному департаменту для підтримки народу України», – наголосив генпрокурор США.

За його словами, Міністерство юстиції продовжить притягати до відповідальності російських олігархів та інших осіб, чиї злочинні дії дають російському уряду змогу продовжувати війну проти України.

«І ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими міжнародними партнерами для розслідування та притягнення до відповідальності винних у звірствах, що сталися під час цієї війни», – додав він.

Американський суд 2 лютого ухвалив рішення про конфіскацію в Малофєєва, який перебуває під санкціями, 5,4 млн доларів, аби їх спрямувати на відновлення України.