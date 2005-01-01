Конфлікт міністра фінансів та генпрокурора не позначиться на співпраці з МВФ, - Гройсман

Гройсман: Конфлікт між Данилюком і Луценком на співпраці з МВФ не позначиться

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не вважає, що конфлікт між міністром фінансів Олександром Данилюком і генеральним прокурором Юрієм Луценком може вплинути на співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це він сказав на прес-конференції за підсумками 2017 року в Києві в п'ятницю, пише «Інтерфакс Україна».

«Я не думаю, що взаємовідносини двох посадових осіб можуть впливати на взаємодію великої 45-мільйонної держави з нашими міжнародними партнерами. Я вважаю, що чиновники мають сконцентруватися на виконанні своїх завдань і своїх повноважень. І дуже важливо, щоб ми припинили війну в країні між різними державними інституціями», - заявив він.

Він зазначив, що, на його думку, цей конфлікт не повинен вплинути на співпрацю України, зокрема з МВФ. «Ми перебуваємо в співпраці і програмі МВФ, звичайно, доки Україні потрібна міжнародна фінансова підтримка», - додав прем'єр.

Гройсман також наголосив, що всі реформи, які відбуваються в країні, потрібні насамперед Україні.

Як повідомлялося, 21 грудня Олександр Данилюк звинуватив Генпрокуратуру в затягуванні розслідування справ стосовно дій колишніх керівників і власників «ПриватБанку», порушенні та активному просуванні справ проти дійових посадових осіб банку, Мінфіну та НБУ, а також найнятих ними радників. Він вимагає відставки генерального прокурора Юрія Луценка.

Коментуючи свої звинувачення, міністр нагадав, що націоналізований «ПриватБанк» ініціював порушення п’яти кримінальних справ, які нині розслідує Генпрокуратура, зокрема щодо доведення банку до неплатоспроможності, незаконного виведення різними способами коштів із банку, неналежного використання конфіденційної інформації з серверів банку. За його словами жодну з цих справ так і передали на розгляд до суду, оскільки досудові розслідування в цих провадженнях просуваються вкрай повільно або слідчі дії взагалі не відбуваються.